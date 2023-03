NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Marzo 2023

Uomini e donne

La rivelazione dell’ex Cavaliere di Uomini e Donne

Uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne in questi anni è stato senza dubbio Biagio Di Maro. Come sappiamo infatti spesso il Cavaliere è finito al centro dell’attenzione, per via delle sue conoscenze con le diverse Dame del parterre femminile. Poche settimane fa tuttavia Maria De Filippi ha invitato Biagio a lasciare la trasmissione, e da quel momento Di Maro ha iniziato a essere particolarmente attivo su TikTok, dove spesso posta diversi contenuti. Tuttavia alcuni utenti hanno criticato l’ex Cavaliere, accusandolo di essersi montato la testa. Proprio una follower ha infatti affermato: “È solo andato a Uomini e Donne, e se girava un film che faceva”. A quel punto è arrivata l’inaspettata replica di Biagio, che a sorpresa ha annunciato che prossimamente debutterà al cinema in un film. Queste le sue dichiarazioni:

“Ti rispondo. Prossimamente avrai una bella sorpresa e mi vedrai in un film. Goditelo e fatti una bella serata”.

Le parole di Biagio Di Maro hanno naturalmente suscitato l’interesse del web e così poco dopo l’ex Cavaliere di Uomini e Donne è tornato sulla questione, rivelando ulteriori dettagli sul film che sta attualmente registrando:

“Ciao ragazzi un bacio a tutti, vi voglio salutare. Vi voglio annunciare una bellissima cosa: ho iniziato a girare un film. Non sono tra gli attori protagonisti, ma comunque sarò sempre presente in tutte le puntate. Si sta girando qui a Napoli ed è un film molto bello. Qualcuno giustamente dirà “è vero o è falso?”. Prossimamente metteremo delle piccole scene in modo che tutti possano vedere”.

Dopo Uomini e Donne dunque Biagio DI Maro sta per debuttare al cinema. Al momento tuttavia non conosciamo ancora i dettagli su questo film, ma di certo nelle prossime settimane ne sapremo di più in merito.