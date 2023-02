Anticipazioni Uomini e donne: Maria manda via Biagio, Gloria lascia il programma

NEWS

Debora Parigi | 3 Febbraio 2023

Uomini e donne

Le anticipazioni della registrazione del 3 febbraio di Uomini e donne

Questo pomeriggio, venerdì 3 febbraio, c’è stata una registrazione del Trono Classico e del Trono Over di Uomini e donne per le cui anticipazioni ringraziamo la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. La registrazione non è stata lunghissima, ma sono successe molte cose.

Partiamo dal Trono Over e da Gloria che ha detto di voler uscire dal programma con Riccardo. Lui, però, ha risposto di no e quindi lei delusa e in lacrime ha preferito andarsene. Lui l’ha abbracciata dicendole di rimanere, ma lei ha risposto: “Ma che rimango a fare se provo un sentimento per te?”. Hanno discusso e alla fine la dama è uscita lasciando la trasmissione. Riccardo ha ribadito che non gli stava bene che lei se ne fosse andata anche per via di quello che lui aveva dichiarato su Ida nella famosa intervista al magazine. A quel punto Maria De Filippi gli ha detto che domani verrà Ida per chiarire tutto quello che è successo.

Passiamo a Biagio che voleva uscire con Gabriella e quindi è uscito dallo studio per parlarci. Poi sono scese quattro dame per Claudio e lui si è intromesso chiedendo se una delle dame fosse disponibile a uscire con lui. Claudio si è arrabbiato. A questo punto è intervenuta Maria che si è lamentata con Biagio, dato che fa credere alle donne di essere il principe azzurro e poi non lo è. Carla lo ha defeso dicendo che secondo lei non è ancora uscito dal trauma della moglie (è vedovo).

Poi il cavaliere ha discusso con Tina e a un certo punto si è offeso e se n’è andato. Dopo un po’ è rientrato e la conduttrice gli ha chiesto perché fosse tornato. Lui ha risposto di essersi sentito pressato dagli attacchi. Carla si è messa a piangere perché non trovava giusto che se ne andasse, ma la De Filippi ha detto: “Ma è meglio se va fuori visto che fuori è una persona meravigliosa”.

Passiamo adesso alle anticipazioni del Trono Classico di Uomini e donne. Federico ha deciso di portare in esterna solo Alice e le ha fatto anche una sorpresa. A questo punto Carola si è arrabbiata molto, ha detto di essere convinta che la scelta è Alice per via di questa sorpresa e perché balla sempre con lei. Ha iniziato a piangere e ha lasciato il programma. Maria è intervenuta chiedendo a Federico cosa volesse fare dato che è rimasta solo Alice. Lui ha risposto che non sa se andrà a riprendere Carola o no. E ha deciso di ballare con Alice.

Di Nicole e Lavinia non si è parlato.