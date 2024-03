Clamoroso a U&D! Brando fa entrare le sedie rosse per la scelta ma poi ci ripensa

NEWS

Debora Parigi | 7 Marzo 2024

Uomini e donne

Arrivano le anticipazioni di Uomini e donne su quella che doveva essere la scelta di Brando annunciata appunto per la registrazione di oggi. Ma non se n’è fatto di nulla proprio per decisione del tronista che ha lasciato tutti senza parole, comprese le corteggiatrici Raffaella e Beatriz.

Salta la scelta di Brando a Uomini e donne: ecco perché

Questa scelta non s’ha da fare! Doveva esserci oggi la scelta di Brando a Uomini e donne, come annunciato nella registrazione di ieri. Le anticipazioni del dating show di Maria De Filippi avevano riferito che sarebbe avvenuta nella registrazione di oggi, ma qualcosa è andato storto e il tronista all’ultimo minuto si è tirato indietro. A riferirlo è Lorenzo Pugnaloni attraverso il suo profilo Instagram. Ma vediamo meglio com’è andata.

Ieri c’è stata una nuova registrazione di Uomini e donne e per quanto riguarda il Trono Classico Brando ha saputo che le sue corteggiatrici non erano in puntata. Né Beatriz né Raffaella si erano presentate alla registrazione, ma il tronista non si è certo strappato i capelli per la situazione. Appreso quanto accaduto, infatti, ha detto che comunque aveva preso una decisione. Quindi aveva aggiunto che, se le due ragazze fossero state presenti alla registrazione successiva, lui avrebbe fatto la scelta. In caso contrario avrebbe lasciato il programma da solo.

La registrazione successiva era quella di oggi pomeriggio, giovedì 7 febbraio. Quindi c’era molto attesa per questa scelta o addio a Uomini e donne. Ecco che quindi sia Raffaella che Beatriz erano presenti in studio. A questo punto è stato preparato tutto per la scelta. Sono stati mostrati i video con i momenti migliori delle due corteggiatrici, poi sono state fatte uscire e sono state messe le sedie rosse al centro.

Ed è qui che c’è stato il colpo di scena. Mentre le due corteggiatrici erano fuori, Brando si è mostrato molto agitato. Una cosa normale e che abbiamo sempre visto in questi anni di Uomini e donne. Ma questa volta è successa una cosa che non era mai accaduta nella storia del programma. Il tronista ha detto di non voler più fare la scelta perché non era sicuro.