Veronica Ferraro difende la sua migliore amica Chiara Ferragni e litiga con la modella Chiara Scelsi

Debora Parigi | 7 Marzo 2024

Chiara Ferragni

La copertina de L’Espresso in cui c’è Chiara Ferragni con la faccia dipinta da clown ha acceso la polemica. E sui social è partito un botta e risposta tra la modella Chiara Scelsi e l’influencer Veronica Ferraro con accuse reciproche. Ecco cosa è accaduto.

Il botta e risposta tra Chiara Scelsi e Veronica Ferraro sulla copertina con Chiara Ferragni

Questa mattina vi abbiamo dato la notizia della copertina del prossimo numero de L’Espresso in cui c’è Chiara Ferragni con il volto dipinto da clown. Inutile dire che questa cosa ha fatto molto discutere e ha diviso gli utenti e anche i personaggi noti. Anche il nostro direttore Roberto Alessi è intervenuto sulla questione espondendo il suo pensiero.

Ma addirittura questa copertina ha fatto litigare sui social una nota modella e una nota influencer. Stiamo parlando di Chiara Scelsi e di Verinica Ferraro. La prima ha commentato la copertina del settimanale scrivendo: “È la più bella cover mai fatta”. Quindi è andata contro Chiara Ferragni per quello che è accaduto con la questione benefica della vendita del pandoro e altri oggetti.

A questo commento è arrivata la risposta dell’influencer Veronica Ferraro, una delle più care amiche della Ferragni, che ha smascherato la modella scrivendo: “Poveretta, sei qui a gioire per questo mentre fino a qualche mese fa le leccavi il c*lo in DM come se non ci fosse un domani”. C’è decisamente poco da commentare su questa frase, molto diretta e senza peli sulla lingua contenente anche un’accusa abbastanza forte.

Da qui, quindi, sono arrivate una serie di risposte da parte di Chiara Scelsi in cui ha lanciato gravi accuse alla Ferraro. “Amore io so bene cosa scrivevo a lei, dato che oltre a cose di m*rda come queste, aveva fatto a mio parere anche tante cose belle e mi sono sempre sentita di dirlo. Questa ultima delle truffe ha un po’ magari fatto trapelare una vera sua personalità diversa da ciò che voleva mostrare“. Qui di seguito lo screen dei commenti:

Come notiamo, il commento della Ferraro è solo uno e non sappiamo se la discussione è continuata in privato. Comunque sul fatto della copertina con Chiara Ferragni versione clown il web continua ad essere diviso.