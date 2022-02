Puzza in confessionale, Manila incolpa Barù (VIDEO)

1 Manila Nazzaro contro Barù per la puzza in confessionale

Nelle ultime ore all’interno della casa del GF Vip 6 c’è stato un piccolo battibecco tra Manila Nazzaro e Barù. Il problema sarebbe il confessionale. Ma più precisamente sarebbe la puzza all’interno di esso e la colpa sarebbe proprio del nipote di Costantino della Gherardesca.

In pratica Barù è andato in confessionale, come accade di solito, per parlare con gli autori del reality e fare le proprie constatazioni su quello che accade nella casa. Successivamente era il turno di Manila, sempre per lo stesso motivo. Ma l’ex Miss Italia avrebbe trovato una puzza tremenda e insopportabile, tanto da non riuscire a starci dentro.

Secondo quanto riporta il sito Blasting News, Barù, durante il suo confessionale, si sarebbe lasciato andare a qualche flautolenza di troppo, tanto da renderlo inagibile per gli altri concorrenti. Ed è stata proprio la Nazzaro ad accorgersi di tutto, sottolineando quanto successo e sbottando. Come si vede e si sente nel video qui sotto, Manila Nazzaro ha detto chiaramente che c’era della puzza e che non era così prima che entrasse il vippone: “No ragazzi, non puzzava prima per niente. Ora puzza da morire.”

Proprio il nipote di Costantino ha assistito alle lamentele di Manila da lontano (si trovava in cucina) e si è messo anche a ridere sotto i baffi. Questo fa capire che è stato davvero lui a lasciare la puzza all’interno del confessionale.

I comportamenti discutibili di Barù all’interno del GF Vip non finiscono qui, infatti nei giorni scorsi una sua frase a Jessica ha fatto molto discutere sul web. Ecco cosa è successo…