Uomini e donne, Claudio rifiuta il ballo con Gemma per Tina

NEWS

Debora Parigi | 30 Gennaio 2023

Uomini e donne

Il cavaliere Claudio diviso tra Tina e Gemma a Uomini e donne

Sembra passato un secolo da quando Tina e Gemma litigavano a causa di Giorgio Manetti. In particolare l’opinionista si divertita a stuzzicare la gelosia della dama avendo un rapporto di amicizia molto stretto con il cavaliere fiorentino che in passato ha avuto un’importante relazione con la Galgani. Oggi sembra di rivivere un po’ quei momenti, ma questa volta sembra che ci sia una differenza sostanziale. Lo abbiamo visto proprio nella puntata di oggi di Uomini e donne e al posto di Giorgio c’è il cavaliere Claudio.

Claudio è un bel signore che si è presentato qualche puntata fa raccontando di essere benestante e avere molte proprietà. I suoi racconti hanno suscitato l’interesse di Tina Cipollari e lui stesso ha detto che trova l’opinionista una bella donna riempiendola di complimenti. Arrivati ad oggi il signor Claudio ha sentito per telefono Gemma Galgani e altre due dame: Michela e Gabriella. A quel punto Tina ha mostrato un po’ di gelosia.

Da qui è partito uno scambio di opinioni in cui è venuto fuori che la Cipollari è davvero interessata al cavaliere e che vorrebbe davvero uscire con lui. Claudio ha aggiunto che anche lui vorrebbe conoscere la Cipollari perché molto incuriosito e affascinato da lei. Ma ha aggiunto comunque di voler conoscere anche le altre signore. Gemma non è rimasta molto felice, ma non si è scomposta più di tanto. Poi Claudio ha detto di voler ballare con l’opinionista di Uomini e donne.

Dopo questo ballo molto bello, Gemma ha detto di voler ballare lei con Claudio, ma il cavaliere ha rifiutato. Ha aggiunto che è rimasto molto inebriato da questo ballo con Tina e vuole goderselo. Ma non solo, ha anche aggiunto che, se ci fosse stato un altro ballo, lo avrebbe fatto di nuovo la Cipollari. Lei ha gongolato molto, mentre la dama di Torino è rimasta senza parole. Il cavaliere ha comunque ribadito che al momento vorrebbe conoscerle tutte, uscirci a cena per scambiare alcune chiacchiere e capire come sono.

Potete rivedere tutto il momento QUI sul sito di Witty TV.