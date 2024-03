Gossip

Vincenzo Chianese | 21 Marzo 2024

Stando agli ultimi gossip emersi in rete, sembrerebbe che una coppia storica di Uomini e Donne sia in crisi

Stando alle recenti indiscrezioni emerse in rete, sembrerebbe che una storica coppia di Uomini e Donne sia in crisi. Il motivo? Un presunto tradimento da parte di lei.

I gossip su Uomini e Donne

Nel corso degli anni sono numerose le coppie che hanno lasciato insieme Uomini e Donne, dando il via a bellissime storie d’amore. Col passare del tempo, alcuni ex protagonisti del dating show hanno anche creato una famiglia, unendosi in matrimonio e dando alla luce dei figli. Tuttavia nelle ultime ore un rumor sempre più insistente sta facendo il giro del web. Stando a quanto riportano Amedeo Venza e Deianira Marzano, sembrerebbe che una storica coppia del programma sia in crisi. Ma non solo. Secondo i due esperti di gossip, il motivo sarebbe il presunto tradimento di lei. Ovviamente, nonostante il pettegolezzo abbia fatto il giro del web, attualmente non sappiamo cosa stia accadendo e chi siano i protagonisti in questione.

Pur non essendoci nomi però sui social gli utenti si sono scatenati e hanno così fatto alcune ipotesi. Stando al pensiero di diversi fan del dating show, i protagonisti di questo gossip sarebbero nientemeno che Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Ma perché il web è arrivato a questa conclusione? Andiamo a scoprirlo.

Come tutti sappiamo, gli ex protagonisti di Uomini e Donne solo di recente hanno annunciato la fine della loro relazione. Tuttavia in queste ore proprio l’ex Vippone del Grande Fratello Vip ha postato alcune sospette storie, che hanno attirato l’attenzione del web. Nel primo scatto condiviso da Aruta, vediamo l’ex calciatore insieme a sua figlia Bianca, nata proprio dall’amore con Ursula. A non sfuggire è stato però il seguente messaggio: “Io e te non ci tradiremo mai. A scuola, a dopo amore”. Nella seconda foto invece si vede un disegno fatto dalla piccola, con la scritta: “Ursula Bennardo trovati uno migliore”.

Precisiamo ovviamente che si tratta del pensiero di alcuni utenti e non c’è alcuna conferma in merito al fatto che siano proprio Sossio e Ursula i protagonisti del gossip lanciato da Venza e dalla Marzano.