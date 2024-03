Carlotta Mantovan paparazzata mano nella mano con il nuovo compagno

Gossip

Nicolò Figini | 20 Marzo 2024

In questi giorni Carlotta Mantovan è stata paparazzata per le strade di Roma con quello che potrebbe essere il nuovo fidanzato.

Il presunto compagno di Carlotta Mantovan

Carlotta Mantovan è stata la compagna di Fabrizio Frizzi fino al 2018, anno della triste scomparsa del conduttore. La loro è stata una storia d’amore molto importante e insieme hanno messo al mondo la figlia Stella, che oggi ha 11 anni. La giornalista è sempre stata molto riservata in merito alla propria vita privata e dopo la morte del marito si è trasferita in un piccolo villaggio della Francia.

Ad Oggi aveva rivelato se intendesse mettersi alla ricerca di un nuovo amore, ma in quell’occasione aveva affermato di essere single. Non ha mai avuto intenzione di chiudere il suo cuore a tale possibilità:

“E chi può dirlo? Con Fabrizio è stata certamente la storia più grande, unica, irripetibile. Ma rinascere significa non chiudere il proprio cuore all’amore. Anche se il mio ad ora è tutto per mia figlia Stella”.

A distanza di qualche tempo il settimanale Chi ha pubblicato delle foto di Carlotta Mantovan insieme a quello che dovrebbe essere il suo nuovo compagno. Si tratterebbe di un uomo francese che, in base alle foto, sembra aver già passato diverso tempo con madre e figlia. Il trio sembrerebbe essere molto complice, ma al momento non abbiamo altre informazioni in merito.

Le foto scattate dai paparazzi mostrano l’ex concorrente di Ballando con le stelle, la figlia e quest’uomo a passeggio per le strade di Roma, nello specifico a Villa Borghese. Stella lo prende per mano e nel tardo pomeriggio osservano il tramonto su San Pietro. Insomma, una bella giornata che si va a sommare a quella passata a fine febbraio 2024 in una località balneare del litorale laziale.

Per il momento non sappiamo se Carlotta Mantovan e l’uomo in questione siano solo amici o ci sia un legame più profondo. Per scoprirlo dovremo attendere eventuali dichiarazioni dai diretti interessati o foto che chiariscano maggiormente il loro rapporto.