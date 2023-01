Uomini e donne, un corteggiatore di Lavinia beccato con una ragazza misteriosa (FOTO)

NEWS

Debora Parigi | 3 Gennaio 2023

Uomini e donne

Segnalazione su Alessio Corvino di Uomini e donne

Attualmente Uomini e donne è in pausa e tornerà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 9 gennaio. Vedremo a tal proposito le puntate che sono state registrate tra prima e dopo Natale con varie situazioni per niente tranquille. Per quanto riguarda il Trono Classico, vedremo Federico Dainese abbandonare il programma. Rimarranno quindi l’altro Federico e Lavinia, ma dalle anticipazioni sappiamo già che ancora non ci saranno le scelte.

E pensare ad una scelta per Lavinia potrebbe diventare complicato dopo una segnalazione che riguarda il suo corteggiatore Alessio Corvino. A rivelarla è il sito MondoTV 24, sempre molto informato sulle vicende del programma di Maria De Filippi. E così ha pubblicato alcune foto del corteggiatore in compagnia di una ragazza misteriosa. Le foto sono state scattate di sera e non sappiamo se risalgono a ieri sera o ai giorni precedenti. Comunque l’uscita è recente. Vediamo Alessio vicino a questa ragazza e darle anche un bacio sulla guancia in modo affettuoso e camminare anche vicini, ma non mano nella mano.

IL CORTEGGIATORE DI LAVINIA CON UN’ALTRA NO MI STO PISCIANDO ADDOSSOAKAJAKAKAKK pic.twitter.com/o35O3BmjID — fra (@inc0erente) January 3, 2023

Come notiamo, non ci sono baci sulle labbra. E siccome non è dato sapere nemmeno chi sia questa ragazza, potrebbe trattarsi di un’amica molto stretta o addirittura di una parente. Di questa segnalazione sicuramente ne parleranno a Uomini e donne nella puntata che sarà registrata venerdì 6 gennaio.

Ma Alessio Corvino non ha voluto attendere la registrazione di venerdì per parlarne. Lui stesso dice che sarebbe stato il luogo più opportuno, ma voleva evitare il silenzio così da non alimentare ulteriori inasattezze. A tal proposito, attraverso alcuni storie sul suo profilo Instagram, ha scritto:

Avrei preferito parlarne all’interno della trasmissione per rispetto al programma, ma ci tengo a scrivere un paio di cose per evitare che il silenzio alimenti altre teorie complottiste o futili commenti che riguardano la mia persona. La ragazza delle foto, anzi, degli screenshot fatti ad un video per rendere la notizia più ‘verosimile’, è una mia cara AMICA. Abbiamo trascorso la serata post cenone insieme con altri amici e la giornata del 1° altrettanto, in un ristorante a Nerano. Chi mi segue sui social già lo sa, perché non ho mai nascosto nulla a riguardo, essendo una persona pulita, limpida e trasparente in tutto.

Alessio ha poi continuato: “Capisco la vostra voglia di fare gossip/clickbait su un bacio di auguri dato su una tempia la notte di Capodanno o di lasciare libero spazio all’interpretazione dei lettori scrivendo: ‘[ ci teniamo a precisare che non è detto che tra Corvino e la misteriosa Dama ci sia un rapporto sentimentale, potrebbe trattarsi di un’amica se non addirittura di una parente…]’. Avrei preferito risolvervi questo ‘dubbio’ senza alzare un polverone alquanto sterile. Ci tengo a far sapere a chi mi ha scritto in privato per chiedermi come sto, che sono super sereno. Ho la coscienza più che pulita non solo per la segnalazione, ma per la sincerità con cui ho affrontato questo percorso dal primo giorno.”

Il corteggiatore di Uomini e donne ha anche pubblicato il video da cui sono stati presi gli screen. Ha fatto notare che il bacio sulla guancia è di saluto quando la ragazza è arrivata. Inoltre subito dopo questi saluti loro due insieme al gruppo di amici sono andati via per raggiungere le auto.

Corvino ha così concluso scrivendo: “Credo che se si ha a disposizione un video e si decide di pubblicare solo gli screen è per far pensare una cosa completamente diversa e distorcere la realtà dei fatti. Vi auguro di crescere umanamente in questo 2023. Buon anno a tutti.”. Probabilmente se ne parlerà comunque nella registrazione di venerdì.