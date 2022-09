Chi è Lavina Mauro di Uomini e Donne? Età e Instagram

La nuova tronista di Uomini e Donne è Lavinia Mauro, in passato ex corteggiatrice: chi è, età, vita privata e Instagram

Uomini e Donne fa il suo ritorno sul piccolo schermo per la stagione 2022/2023 e tra le troniste presenti troviamo anche Lavinia Mauro. Conosciamola meglio tramite alcune curiosità chi è la tronista: dall’età alla vita privata, che lavoro fa e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Lavinia Mauro

Nome e Cognome: Lavinia Mauro Frontera

Data di nascita: ottobre 1996

Luogo di nascita: Roma

Età: 26 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Dovrebbe essere del segno della Bilancia

Professione: Studentessa di Scienze politiche

Fidanzato: Lavinia è single

Tatuaggi: Lavinia non dovrebbe avere dei tatuaggi

Profilo Instagram: @laviniamauro

Lavinia Mauro età, altezza e biografia

Apriamo l’articolo con la biografia di Lavinia Mauro Frontera, nuova tronista di Uomini e Donne. Qual è la sua data di nascita e quanti anni ha?

Lavinia è nata a Roma nell’ottobre 1996 (dovrebbe essere del segno zodiacale della Bilancia e la sua età è di 26 anni.

Non abbiamo news per quanto riguarda altezza e peso.

Per quanto riguarda il percorso di studi, come dicevamo, Lavinia è una studentessa di Scienze politiche.

Vita privata

A proposito della vita privata di Lavinia Mauro abbiamo trovato qualche informazione. La ragazza è nata da padre avvocato e madre imprenditrice ed è molto legata a sua sorella. Proprio con i suoi genitori (anche se definisce sua madre un po’ severa) ha un bellissimo rapporto.

Per quanto riguarda la vita sentimentale Lavinia Mauro è single e mantiene il massimo riserbo per quanto riguarda le relazioni passate.

Di sé dice di essere una ragazza molto orgogliosa, ansiosa e spesso ha sofferto per amore. Lavinia di Uomini e Donne ama lo sport e pratica qualche disciplina come pattinaggio sul ghiaccio, ginnastica artistica, nuoto e la danza, sia classica che moderna.

Dove seguire Lavinia di Uomini e Donne: Instagram e social

Con l’avvio di Uomini e Donne i fan del programma si chiedono se c’è modo di poter seguire Lavinia Mauro sui social.

Ebbene oltre ad aver trovato due pagine su Facebook, che probabilmente saranno account gestiti da fan, c’è anche una pagina su Instagram che, invece, dovrebbe appartenere alla tronista Lavinia Mauro.

Qui Lavinia condivide tante foto con i propri fan, anche se è da diverso tempo che l’account non è aggiornato. Sicuramente con la sua presenza a Uomini e Donne incrementerà anche il numero di follower.

Tra le foto troviamo scatti di shooting fotografici, ma anche qualche immagini di vita privata, come per esempio l’immagine insieme alla mamma e non solo.

Carriera

Cosa sappiamo, invece, riguardo la carriera di Lavinia Mauro di Uomini e Donne? Durante la sua presentazione nella clip la giovane studentessa e tronista ha fatto sapere:

“Nella vita studio Scienze politiche e relazioni internazionali. Mi mancano 6 esami alla laurea e adesso sto preparando questi due esami che ho tra una settimana e sono Spagnolo e Organizzazione e contabilità dell’amministrazione dei servizi pubblici. Speriamo vadano bene”

Ma non solo studio. Lavinia Mauro di Uomini e Donne concilia tutto questo all’attività di modella per diversi brand.

Tra l’altro ha anche recitato come attrice nel film Il ragazzo della Giudeccae lavorato nell’opera teatrale, Aria condizionata nel 2015.

Lavinia Mauro a Uomini e Donne

Prima di ricoprire il ruolo di tronista, Lavinia Mauro è stata corteggiatrice a Uomini e Donne.

Chi corteggiava Lavinia Mauro? La neo tronista ha corteggiato Nicolò Brigante.

Per risalire alla sua esperienza nel programma, bisogna tornare alla stagione infatti al 2017/2018, quando scese le scale per il tronista, il quale alla fine scelse Virginia Stablum.

Nella stagione 2022/2023 di Uomini e Donne Lavinia Mauro torna in veste di tronista.

I tronisti di Uomini e Donne

Insieme alla tronista Lavinia Mauro in questa nuova stagione di Uomini e Donne ci saranno anche altri protagonisti. Tra le troniste donne troviamo anche Federica Aversano.

Mentre tra i tronisti uomini ci saranno Federico Dainese e Federico Nicotera.

A Uomini e Donne oltre al Trono Classico, assisteremo anche alle dinamiche del Trono Over. Qui troveremo gli storici protagonisti da Gemma Galgani per passare ad Armando Incarnato o ancora Ida Platano e Riccardo Guarnieri ma non solo!

Il percorso di Lavinia a Uomini e Donne

Su Canale 5 dal 20 settembre inizia il percorso di Lavinia Mauro a Uomini e Donne.

La giovane tronista riuscirà a trovare il suo principe azzurro? Vedremo come si evolverà la sua avventura nel dating show.

Dalle anticipazioni è emerso che qualche corteggiatore sembra aver attirato la sua attenzione, compreso uno scartato dall’altra tronista, Federica Aversano.

(IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.