Crisi per gli ex volti di Uomini e Donne?

Una delle coppie più amate e seguite tra quelle nate a Uomini e Donne è senza dubbio quella formata da Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo. Come ben sappiamo i due si sono anche uniti in matrimonio, coronando il loro sogno d’amore. Qualche anno fa tuttavia è arrivata la prima battuta d’arresto. A seguito di una crisi infatti la coppia si è separata per diversi mesi, lasciando i fan senza parole. A un tratto però Teresa e Salvatore si sono riavvicinati e a poco a poco è scoppiata nuovamente la passione. Da quel momento la Cilia e Di Carlo non si sono più lasciati e sembrava che tutto stesse procedendo nel migliore dei modi tra i due, almeno fino a qualche ora fa.

I fan più attenti della coppia infatti hanno iniziato a notare alcuni piccoli dettagli che naturalmente non sono passati inosservati. Proprio Teresa infatti ha eliminato dal suo profilo Instagram tutte le foto più recenti insieme a Salvatore, lasciando solo quelle risalente al 2016. Ma non solo. La Cilia ha anche pubblicato un malinconico video su TikTok, nel quale si leggono queste parole: “Un giorno mi perdonerò del male che mi sono fatta… e del male che mi sono fatta fare… mi stringerò così forte da non lasciarmi più. The end”.

A quel punto i più hanno iniziato a parlare di crisi tra Teresa e Salvatore! A fare chiarezza così ci ha pensato Deianira Marzano, che sui social ha svelato di aver sentito l’ex tronista di Uomini e Donne, e in merito ha affermato:

“Ho parlato con lei, non mi ha detto nulla, ma solo che di qualsiasi cosa si tratti ne parlerà poi lei per evitare che le persone possano giungere a conclusioni affrettate”.

Cosa starà accadendo dunque tra Teresa e Salvatore? I due saranno davvero nuovamente in crisi? Non resta che attendere per saperne di più.

Novella 2000 © riproduzione riservata.