Il post di Fedez

Poche ore fa ad attaccare Chiara Ferragni è stata Ornella Muti, e adesso a replicare, seppur a suo modo, è stato Fedez. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Come in molti sapranno da sempre l’attrice è una sostenitrice dell’alimentazione sana e corretta, e si batte contro i cibi spazzatura. Nel corso di un’intervista a Il Mattino così la Muti si è scagliata contro la Ferragni, facendo riferimento a un fotomontaggio risalente al 2020, quando sui social girò una foto della scatola delle barrette Kinder, in cui appariva il piccolo Leone. Queste le dichiarazioni di Ornella:

“Dobbiamo lasciare un mondo migliore di come l’abbiamo ridotto. È una battaglia in cui credo, uno dei motivi per cui ho accettato Sanremo. Ci ho provato, purtroppo non c’è discernimento tra ciò che è buono e ciò che è sbagliato. L’anno prossimo con Amadeus ci sarà Chiara Ferragni, una grande influencer che ha sbattuto la foto del figlio sulle barrette Kinder. Quale madre vorrebbe vedere i suoi figli crescere con merendine e Coca Cola? Eppure è cosi. Mia nonna, napoletana, mi faceva mangiare pane raffermo con olio e pomodorini e mi pare di essere venuta su bene. Mangio sano, sono vegetariana, mi curo da sempre con prodotti naturali e faccio sport”.

A seguito delle parole di Ornella Muti il web si è naturalmente diviso e in queste ore sembrerebbe essere arrivata anche la replica di Fedez. Il cantante infatti, che da sempre prende le parti di sua moglie Chiara Ferragni, ha condiviso sui social varie immagini di Vittoria mentre mangia gelati, merendine, pane e cosi via, scrivendo come didascalia: “Vittoria mangia cose”.

A quel punto i più si sono convinti che Federico stesse replicando proprio alla Muti, e diversi utenti nei commenti hanno preso le difese della coppia.

