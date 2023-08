NEWS

Andrea Sanna | 27 Agosto 2023

Uomini e donne

Uomini e Donne: Cristian è fidanzato?

La nuova edizione di Uomini e Donne non è ancora iniziata e già si rumoreggia parecchio sui tronisti. Dopo svariate segnalazioni sul tronista Brando (che pare rischierebbe addirittura il posto), anche Cristian è finito nel mirino del web.

Secondo una recente indiscrezione da prendere con le pinze, giunta a Deianira Marzano, il ragazzo romano non avrebbe detto tutta la verità. La fonte che ha contattato l’influencer ha spiegato di conoscere il nuovo tronista di Uomini e Donne, così come la sua ex fidanzata. Nonostante abbia utilizzato la dicitura “ex” ha precisato che per quanto ne sa sono ancora fidanzati.

Sempre dal racconto dell’utente si legge ancora che Cristian di Uomini e Donne e la ragazza in questione pare abbiano trascorso dei giorni a Lampedusa a inizio agosto. Dunque non molto tempo fa, se così fosse. Oltretutto, secondo quanto si apprende, pare siano stati anche pizzicati molti vicini: “Sono stati visti in atteggiamenti intimi, si baciavano e abbracciavano. Stanno o stavano insieme da 4 anni e mi sembra assurdo come una persona possa fare una cosa del genere, sicuramente solo per notorietà”.

Oltre a questo è stata aggiunta anche una foto che pare risalire all’8 agosto, che Deianira Marzano ha preferito coprire per questioni di privacy.

La storia Instagram di Deianira Marzano su Cristian di Uomini e Donne

Magari, come spiega Deianira Marzano, ora il ragazzo è single e dunque quanto emerso da questa segnalazione non avrebbe nulla a che vedere con il suo percorso a Uomini e Donne. Al contempo il web mormora e si aspetta di avere chiarimenti dopo le segnalazioni che coinvolgono sia Cristian che Brando.

Come sempre ricordiamo di sicuro la redazione farà tutte le ricerche del caso e presto ne sapremo di più. In attesa di capire come si evolverà la vicenda vi invitiamo a seguirci ancora per altre news su Uomini e Donne.