NEWS

Andrea Sanna | 27 Agosto 2023

Uomini e donne

L’indiscrezione su Brando di Uomini e Donne

Brando è davvero fuori da Uomini e Donne a seguito delle segnalazioni giunte sul suo conto? Al momento è una notizia da prendere con le pinze, ma quel che è emerso da profilo di Deianira Marzano sembrerebbe confermare tale versione dei fatti:

“Pare che Brando dopo le segnalazioni varie non sia arrivato neanche alla riapertura delle scuole… Si vocifera silurato, vabbè vedremo prossimamente”, si legge dall’account ufficiale dell’influencer campana. Secondo queste voci quindi il neo tronista sarebbe stato allontanato da Uomini e Donne. Una notizia da prendere con le pinze e dunque da verificare, ma sta facendo già ampiamente discutere.

Storia Instagram Deianira Marzano su Brando di Uomini e Donne

Ma cosa è accaduto nel dettaglio? All’indomani della presentazione di Brando come protagonista del Trono Classico in tanti hanno lanciato indiscrezioni sul suo conto e sul fatto che fosse fidanzato con tale Alice. Basandoci su questa versione il neo tronista sembrerebbe quindi fosse impegnato fino a poco prima delle registrazioni e che alcune foto che vedono lui e la ragazza insieme sarebbero sparite.

La presunta fidanzata è poi intervenuta per smentire tutto e spiegare la sua versione dei fatti. I due pare convivano solo per lavoro e tra loro ci sarebbe solo un’amicizia. Nonostante questo appunto le voci sono proseguite ed è emersa anche una foto che li vedrebbe insieme. In difesa di Brando di Uomini e Donne è intervenuta una fonte anonima che ha spiegato di conoscerlo, confermando la versione di Alice.

Nonostante questo, però, nelle scorse ore Deianira Marzano ha riportato l’indiscrezione che vedrebbe Brando fuori da Uomini e Donne. Vedremo se dalle anticipazioni emergerà qualcosa e se verrà o meno confermato questo gossip. Novella2000.it resta comunque disponibile per qualsiasi chiarimento a riguardo.

Cosa succederà a Uomini e Donne? Non ci resta che attendere per scoprirlo! Seguiteci per altre news!