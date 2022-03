Una dama di Uomini e Donne sbalordisce lo studio

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 14 marzo 2022 il pubblico ha sentito una storia che ha lasciato tutti a bocca aperta. Grande spazio è stato dato al Trono Over e protagoniste sono state le dame Lucia e Pinuccia. La prima ha anche avuto un litigio con Tina Cipollari. Proprio in questo frangente ha rivelato di non aver avuto una vita facile e di aver passato gran parte dell’infanzia in un collegio.

Ecco, però, arrivare la notizia shock. Sua madre ha partorito altri 25 figli e lei è l’ultima venuta al mondo. Ha continuato con il dire che alcuni di loro non li ha mai conosciuti. Questo perché sono venuti a mancare durante la guerra o a causa di malattie. Il pubblico, gli opinionisti e Maria De Filippi sono rimasti sbigottiti. La conduttrice, più di una volta, ha domandato a Lucia se non volesse intendere altro. Anche la Cipollari ha pensato che, forse, la dama volesse dire che la madre ha avuto il primo figlio a 26 anni.

E invece non è così. Lucia di Uomini e Donne, infatti, ha continuato ad affermare che la mamma ha davvero avuto 26 figli in tutto. E gli ultimi, quelli più piccoli, li ha dovuti mandare in collegio perché non sarebbe riuscita a mantenere tutti. Voi cosa pensate di questa storia sbalorditiva? Avevate mai sentito di una donna che aveva partorito così tanti bambini? Fatecelo sapere con un commento.

