Alessandro Cattelan parteciperà come concorrente di X Factor in un altro Paese

1 Alessandro Cattelan concorrente di X Factor

No, non è uno scherzo e nemmeno un maliteso: Alessandro Cattelan sarà concorrente di X Factor. Non gareggerà nella versione italiana del programma, ma in quella di un altro Paese europeo. Ad annunciarlo è stato proprio il conduttore attraverso i suoi profili social.

Nella giornata di oggi, Cattelan ha messo sul suo profilo Instagram una foto accompagnata da un post in cui ha dato questo annuncio. La nazione scelta per essere concorrene del talent è l’Ungheria. E ha riferito che il motivo del Paese estero è dovuto al fatto che voleva essere lì un perfetto sconosciuto. Ecco le sue parole:

“A volte c’è bisogno di rimescolare tutto e ripartire dal nastro di partenza. Mi sono presentato a X Factor ungherese come concorrente per trovare nuovi stimoli, senza che nessuno sapesse chi fossi e portando il mio inedito! Prima della partenza ho chiesto aiuto per il look e la giusta attitudine al maestro Elio. Non potevo fare scelta migliore. Il 18 marzo scoprirete se ho preso “négy igen!” (quattro si! in ungherese ) guardando Una semplice domanda su Netflix”.

Come si nota, le foto sono un paio di scatti relativi al suo viaggio a Budapest. E proprio il 18 marzo avremo la notizia se i giudici lo hanno scelto al provino che ha sostenuto.

Intanto Alessandro Cattelan sarà presto su Netflix e ovviamente conduttore dell‘Eurovision Song Contest. Ecco le ultime news…