Nicolò Figini | 24 Marzo 2023

Uomini e donne

Lo scontro tra Roberta e Nicole a Uomini e Donne

Oggi pomeriggio a Uomini e Donne è stata la giornata della sfilata per le Dame del Trono Over. Gemma, per esempio, si è esibita in una scena del film Pretty Woman dando una sua personale versione del personaggio di Julia Roberts. In seguito tuttavia, si è consumato uno scontro.

Durante un litigio che non aveva niente a che fare con lei, Roberta è stata accusata da Gianni Sperti di essere ormai da mesi nel programma ma di non aver più conosciuto alcun uomo. Tina, però, è andata in sua difesa sostenendo il contrario. Purtroppo, però, Roberta viene sempre rifiutata. Il collega opinionista, tuttavia, ha fatto due esempi affermando che la Dama ci ha provato solo con Alessandro, il quale si è fidanzato con Ida, e Andrea, che sta corteggiando la tronista Nicole.

Roberta ha ribattuto a Gianni, anche se poco dopo ha iniziato a urlare contro Nicole: “Tu che fai queste facce ogni volta mentre Gianni parla… Hai rotto! Sì, tu! Perché io devo avere la possibilità di rispondere, hai capito? Parla in faccia!”. Dal canto suo Nicole ha chiesto: “Ma perché ti faccio innervosire così tanto?”. Roberta ha replicato senza mezzi termini: “Perché mi stai sul ca**o. Scusa, Maria”. Qui sotto il video.

Il pubblico ha applaudito e Roberta glielo ha fatto notare. A questo punto Nicole ha risposto ironicamente: “Ma come? A me mi stai simpatica, ti ho nel cuore. Mannaggia, non ho l’applauso. Questa non ci dormo. Hanno applaudito te e non me”. Roberta si è ancora più infervorita e ha aggiunto rivolgendosi a Gianni:

“Secondo te perché fa le esterne e ancora oggi parla di me e non intervengo? Perché fa le interviste, parla di me e non dico niente? Perché è una… Cuciamo la bocca… Ho avuto un’educazione diversa dalla tua, meno male. Mi hanno insegnato a dire le cose in faccia. Verrai fuori, non ti preoccupare”.

