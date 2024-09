Paola Marella si è spenta all’età di 61 a causa di un tumore e i funerali si sono svolti la mattina del 23 settembre 2024 nella chiesa di San Marco a Milano. Tra i presenti anche Alessandro Borghese, suo collega su Real Time, che l’ha voluta ricordare per un’ultima volta.

Alessandro Borghese ricorda Paola Marella

Nella notte del 21 settembre 2024 Paola Marella è morta a causa di un tumore contro il quale combatteva da tempo. Solo gli affetto più stretti ne erano a conoscenza e per tale ragione tutti i colleghi e i fan sono rimasti spiazzati dalla notizia, che li ha colpiti come un fulmine a ciel sereno. Soprattutto perché nell’ultimo video da lei pubblicato sui social, risalente a sei giorni prima, sembra stare bene.

Dopo lo struggente messaggio del figlio e del marito, ieri mattina, sono stati celebrati i funerali in suo onore. La funzione si è svolta a Milano presso la chiesa di San Marco e in tantissimi hanno partecipato per ricordarla. Tra questi anche Alessandro Borghese che, nello stesso periodo della Marella, ha mosso i suoi primi passi in televisione su Real Time.

Raggiunto dalla stampa in questa giornata molto difficile dal punto di vista emotivo, con le lacrime agli occhi, lo chef ha voluto mandare un ultimo saluto a Paola Marella:

“Avevamo iniziato insieme tanti anni fa su Real Time, quindi questa cosa qui. Siamo stati un po’ compagni di calcio e antesignani di questa nuova televisione che, tra il mondo suo dell’immobiliare e il mondo mio della cucina, ha preso piede vent’anni fa. È un’amica che se ne va, ciao Paola”.

Molti personaggi dello spettacolo hanno ricordato la collega e amica anche sui social, tra questi possiamo citare Carla Gozzi, Enzo Miccio, Sonia Bruganelli e Csaba Dalla Zorza, la quale ha scritto una commovente dedica per Paola: “Mi mancheranno le nostre conversazioni“.