Spettacolo

Vincenzo Chianese | 20 Maggio 2024

Uomini e donne

Oggi nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne è arrivata una segnalazione su Ernesto, che ha così lasciato una volta per tutte il programma di Maria De Filippi.

Ernesto lascia Uomini e Donne

Mancano soltanto pochi giorni alla fine dell’attuale edizione di Uomini e Donne tuttavia all’interno del programma continuano a non mancare i colpi di scena. Oggi infatti nel corso della nuova puntata andata in onda su Canale 5 è arrivata una segnalazione su Ernesto, che da qualche tempo aveva iniziato a conoscere Elisa. Il Cavaliere del Trono Over è stato infatti beccato al ristorante con una ragazza di cui non si conosce l’identità. Maria De Filippi ha anche mostrato le foto in questione e a quel punto è arrivata la confessione di Ernesto, che tra lo stupore generale ha affermato di aver avuto delle frequentazioni con altre donne nel periodo in cui ha preso parte alla trasmissione. Il Cavaliere ha così ammesso:

“È vero Maria. Nel periodo in cui sono stato qui ho avuto conoscenze con altre donne. Lo dico. Se c’è qualche problema posso anche lasciare il programma”.

Sono arrivate alcune segnalazioni su Ernesto… #UominieDonne pic.twitter.com/noA18TNQfZ — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 20, 2024

Immediata la replica di Maria De Filippi, che ha fatto notare al Cavaliere di Uomini e Donne come il suo comportamento non sia compatibile con la trasmissione. A prendere parola sono stati anche la stessa Elisa e Gianni Sperti, che hanno chiesto a Ernesto come mai sia tornato in studio pur avendo avuto altre frequentazioni al di fuori del programma. A quel punto il Cavaliere ha aggiunto: “Io non ho una fidanzata. Conosco delle donne. Mi è capitato. Non ho detto che lo faccio sempre”.

Pochi istanti dopo così Ernesto ha abbandonato definitivamente il dating show di Canale 5, lasciando il parterre del Trono Over. Sui social nel mentre gli utenti stanno dicendo la loro e non sono mancate critiche al Cavaliere.