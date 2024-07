Nel corso di una recente intervista, Carlo Conti ha spoilerato il nome del primo concorrente ufficiale della nuova edizione di Ballando con le Stelle, in partenza su Rai 1 a settembre.

Lo spoiler di Carlo Conti su Ballando con le Stelle

Mancano esattamente due mesi alla partenza ufficiale della nuova edizione di Ballando con le Stelle e ormai i motori del talent show si stanno scaldando. Come sappiamo quest’anno per la prima volta il programma condotto da Milly Carlucci si allunga di diverse puntate e partirà su Rai 1 il prossimo 28 settembre. Tanta è l’attesa del pubblico di scoprire cosa accadrà e senza dubbio come al solito ne vedremo di belle. In rete nel mentre stanno circolando diverse indiscrezioni circa il presunto cast di concorrenti della prossima edizione, tuttavia al momento gli autori non hanno confermato alcuna voce di corridoio.

Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa di inaspettato che ha fatto sorridere il web. Poco dopo la presentazione dei Palinsesti Rai per la stagione 2024/2025, Carlo Conti, che nei prossimi mesi sarà uno dei protagonisti assoluti del piccolo schermo, ha risposto alle domande e alle curiosità della stampa. Tuttavia il conduttore ha fatto una piccola gaffe che non è sfuggita al web.

Conti ha infatti spoilerato il nome del primo concorrente di Ballando con le Stelle. Di chi parliamo? Nientemeno che di Francesco Paolantoni. Già qualche settimana fa si era parlato della presenza del comico all’interno del cast del talent show di Rai 1, adesso però sembrerebbe arrivare la conferma ufficiale che tutti stavamo aspettando.

Il primo concorrente di #Ballandoconlestelle lo ufficializza… Carlo Conti. pic.twitter.com/nafR9gP1Iz — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 21, 2024

Paolantoni dunque è pronto a mettersi alla prova con questa nuova esperienza e senza dubbio anche stavolta ne vedremo di belle. Ma chi saranno gli altri concorrenti della nuova edizione del fortunato programma di Milly Carlucci? Non resta che attendere ancora qualche settimana per scoprirlo.