Mancano poco meno di due mesi al ritorno in tv di Uomini e Donne. Tuttavia in queste ore sono state svelate le possibili date delle prime registrazioni della nuova edizione.

Uomini e Donne sta per tornare

A settembre parte ufficialmente su Canale 5 la nuova edizione di Uomini e Donne e come al solito ne vedremo di belle. In queste settimane, come sappiamo, numerose sono le indiscrezioni su quello che potrebbe accadere all’interno del dating show di Maria De Filippi, tuttavia al momento la redazione non ha confermato nessuna voce di corridoio. Ciò che sappiamo è che a tornare nelle vesti di opinionisti saranno ovviamente Tina Cipollari e Gianni Sperti e non mancheranno novità nel Trono Classico e nel Trono Over.

Poco fa intanto sono arrivate alcune interessanti anticipazioni che stanno già facendo discutere il web. Lorenzo Pugnaloni ha infatti rivelato le possibili date delle prime registrazioni della nuova edizione. Stando a quanto si legge, quest’anno le riprese del dating show potrebbero iniziare il prossimo 28 e 29 agosto. Ma non solo.

Stando alle anticipazioni emerse, pare che nel corso delle prime due puntate tra gli ospiti potrebbero esserci le coppie di Temptation Island insieme a Filippo Bisciglia. Ma non è finita qui. In studio infatti verrano presentati i nuovi tronisti del Trono Classico e in più scopriremo i vecchi ritorni e le nuove conoscenze del parterre del Trono Over. Si parla anche di un possibile ritorno di Ida Platano. L’ex Dama ed ex tronista infatti potrebbe decidere di rimettersi in gioco e di tornare all’interno del programma dopo la recente delusione.

Insomma si preannuncia un inizio di stagione scoppiettante e senza dubbio non mancheranno le emozioni. Ma cosa accadrà dunque? Non resta che attendere per scoprirlo. Vi ricordiamo che il dating show farà ritorno su Canale 5 solo a settembre, ma di certo le aspettative non verranno deluse.