1 Ex cavaliere ironizza sul cambio look di Armando

Armando Incarnato di Uomini e Donne anche sui social continua a essere motivo di discussione. Di recente a far parlare è stato il suo cambio look. La nuova capigliatura ha suscitato qualche critica a cui lui stesso ha deciso di replicare. Tra l’altro lo stesso cavaliere ha spiegato di avere anche una precisa motivazione. Pare che la scelta sia legata anche al non voler essere riconosciuto in determinate occasioni, quando magari vuole stare per fatti suoi. Per tale ragione quindi ha sempre un taglio e colore di capelli differente.

La scelta di Armando Incarnato, come dicevamo, ha suscitato l’ilarità del web e una vecchia conoscenza di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di dire la sua sui social. Tra le storie Instagram un volto noto della trasmissione, parliamo di Marcello Messina, ha commentato il fatto, ironizzando sulla questione, come raccolto da Isa & Chia:

“È proprio vero che a volte mi sembra di vivere su un altro mondo, un mondo tutto mio evidentemente. Mi domandavo, perché uno dovrebbe tagliarsi o colorarsi i capelli, uomo o donna che sia. Per esempio prendiamo il mio caso, io me li sono tagliati perché faceva un caldo micidiale e avevo voglia di essere più comodo, più fresco per gli allenamenti e tutto. Invece scopro che uno magari si taglia i capelli o magari si colora per altri motivi! Mamma mia ragazzi! Buona giornata!”

La battuta dell’ex cavaliere di Uomini e Donne ha generato però qualche polemica, che l’ha costretto a intervenire…