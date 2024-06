Uomini e Donne, un ex Cavaliere rompe il silenzio sul suo addio: “Il 90% dei miei discorsi viene tagliato”

Spettacolo

Nicolò Figini | 16 Giugno 2024

Un ex Cavaliere del Trono Over ha commentato la sua uscita di scena da Uomini e Donne

Di recente un ex Cavaliere del Trono Over ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua permanenza a Uomini e Donne, Poi ha anche commentato il suo addio al dating show.

La scorsa edizione di Uomini e Donne è terminata ma i suoi protagonisti fanno parlare ancora di loro. Questo è il caso un ex Cavaliere del Trono Over, ovvero Ernesto Russo, che durante una diretta sul proprio profilo Instagram ha rilasciato diverse dichiarazioni sulla sua esperienza.

Stando a quanto riporta anche il sito Coming Soon ha affermato di non essersi legato con molte donne ma si è molto divertito nel corso della sua partecipazione. Poi ha commentato la sua uscita di scena affermando di continuare ancora oggi a sentire la redazione anche se non crede che tornerà:

“Se tornerei e Uomini e Donne? Ho capito che non sono compatibile col programma, il 90% dei miei discorsi vengono tagliati. Questa è la seconda volta che sono andato. Comunque sento la redazione, continuo a sentirla. Io volevo una fase di conoscenza con più donne, infatti ho iniziato a conoscere Jessica che non è più venuta, e poi quella che sappiamo.

Se mi vedo meglio come Cavaliere o Tronista? Sto meglio a casa mia. Se voglio fare l’amore lo faccio, se non lo voglio fare non lo faccio. Ma io ho sempre detto anche nel programma”.

L’ex Cavaliere di Uomini e Donne ha concluso sostenendo di non avere alcun rimpianto e di essersi sempre sentito libero di esprimersi nel bene e nel male. Considera la redazione una grande famiglia che lo ha compreso fin dal primo momento, tuttavia le sue idee sono chiare e a settembre non farà ritorno:

“Mi sono sempre sentito a mio agio e libero di esprimermi, nel bene e nel male. Non ho rimpianti, adoro la redazione, ho un affetto, siamo una grande famiglia, mi hanno sempre detto tu sei così e non possiamo cambiarti”.

Al momento la data di inizio del programma condotto da Maria De Filippi non la conosciamo, ma vi terremo aggiornati.