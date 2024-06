Una nota conduttrice si candida come concorrente per Ballando con le stelle: “Mi piacciono le avventure”

Spettacolo

Nicolò Figini | 16 Giugno 2024

Ballando con le stelle

Ballando con le stelle sta avviando i motori e tra non molto tempo cominceremo a conoscere i concorrenti della nuova edizione. In queste ore una nota conduttrice ha proposto la sua candidatura a Milly Carlucci.

Roberta Capua verso Ballando con le stelle?

Chi sceglierà Milly Carlucci come concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle nel 2024? Al momento non possiamo ancora saperlo, ma la cosa quasi certa è che il programma di ballo dovrebbe iniziare prima del solito, quindi nel mese di settembre e non a ottobre.

Per ora possiamo ingannare l’attesa parlando delle indiscrezioni che circolano sul web in merito al cast. La giuria sarebbe stata confermata al completo, mentre come primo concorrente dovremmo vedere Francesco Paolantoni. Tuttavia ci sono anche Vip che si candidano, come accade ogni anno, e lanciano un appello alla Carlucci.

Questo è il caso anche di Roberta Capua che, durante un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo TV, ha rivelato che parteciperebbe con piacere a Ballando con le stelle:

“Devo dire che lo farei volentieri. Sono curiosa e mi piacciono le avventure e fare cose inusuali e poi a chi non piace ballare? Quindi dico sì. I reality? No, ecco, quelli non fanno per me”.

Il motivo sta nel fatto che lo ritiene uno show di qualità, capace di entrare in punta di piedi nelle case degli italiani raccontando qualcosa “che abbia un senso“. Qui di seguito potete trovare la sua dichiarazione completa:

“Quali sono gli show di qualità? Deve essere un programma che, quando entra nelle case della gente, lo fa in punta di piedi e per raccontare qualcosa che abbia un senso e che, magari, offra qualche spunto di riflessione.

Io amo la TV del racconto e delle grandi interviste, anche a persone comuni purché abbiano qualcosa di interessante da dire”.

Staremo a vedere se Milly Carlucci la sceglierà, lo scopriremo solo verso la fine dell’estate.