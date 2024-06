Uomini e donne, ex corteggiatore di Ida Platano minaccia il suicidio: “Ho chiesto aiuto”

NEWS

Debora Parigi | 1 Giugno 2024

Uomini e donne

Un ex corteggiatore di Uomini e donne ha impaurito tutti i suoi follower quando ha pubblicato un post ambiguo. Stiamo parlando di Sergio Berni, che per un periodo ha corteggiato Ida Platano. Lui infatti ha minacciato di suicidarsi ed è stato adesso ricoverato. Vediamo meglio tutti i dettagli.

Sergio Berni di Uomini e donne ha minacciato il suicidio

È passata appena una settimana dalla fine di questa edizione di Uomini e donne, ma ricordiamo ancora bene chi sono stati i protagonisti, specialmente della seconda parte. A tal proposito, sul trono si è seduta anche Ida Platano, che però non è arrivata a una scelta e ha lasciato il programma.

Durante i mesi in cui è stata tronista ha avuto tra i corteggiatori Sergio Berni, un ragazzo molto a modo che aveva una figlia, Elodie Sole, di cui spesso parlava. Proprio il suo modo di fare e il fatto di essere già padre e quindi di essere in grado di capire certe questioni, avevano colpito molto Ida. Ma poi varie situazioni li avevano portati a dividersi e infatti lui aveva deciso di lasciare il programma.

Oggi, però, parliamo di lui non per qualche frase inerente Uomini e donne, ma perché Sergio ha messo un post su Instagram in cui ha fatto capire il suo grave malessere. L’ex corteggiatore ha infatti scritto in una storia: “Sono ricoverato perché ho chiesto aiuto“. E da qui è partito un lungo sfogo di Sergio in cui ha praticamente raccontato di aver tentato il suicidio e di essere quindi stato ricoverato. Ha infatti scritto:

“Non riesco più a subire quotidianamente denigrazioni, attacchi continui alla mia persona da chi dice di essere madre di mia figlia e mi sta letteralmente distruggendo l’anima e la psiche… Dall’essere un fallito a non essere padre a sentirmi dire che ho problemi mentali… E tutto ciò da mesi e mesi che mi hanno portato a non volere né avere più la voglia di andare oltre”.

LEGGI ANCHE: Pettinelli e Alberti contro la canzone di Fedez

Sergio Berni ha continuato a spiegare facendo capire ai suoi follower di chi stava parlando. Ha infatti scritto: “La persona che si presenta in ospedale dicendo di volermi bene… La stessa che mi istiga dicendomi e dandomi del FALLITO COME PADRE E COME UOMO! La persona che mi ha tradito e che è la stessa che si presenta qui dicendomi tutt’altro… Tirerò fuori tutta la verità perché troppo sono stato in silenzio!”. Ha poi concluso: “Spero davvero il meglio per la mia bambina, ci rimette solo lei. Ora scusate… Buon compleanno a me!”.

L’ex corteggiatore di Uomini e donne non ha detto apertamente di aver tentato il suicidio, ma ha fatto capire che ci è andato vicino. Proprio per questo ha chiesto aiuto prima di poter commettere qualsiasi azione.