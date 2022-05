Uomini e Donne: la confessione di un’ex corteggiatrice

Uomini e Donne

Ginevra Lambruschi, ex volto di Uomini e Donne, è sempre molto attiva sui social. Ultimamente, però, i suoi follower hanno notato via via la sua assenza. Qualcuno ha pensato che i suoi silenzi fossero dovuti a una ‘pausa’ momentanea, ma nessuno avrebbe mai immaginato di apprendere che in realtà quanto sta succedendo nella vita della famosa corteggiatrice è un momento decisamente delicato e per nulla facile da affrontare.

In base a quanto si apprende proprio dall’account ufficiale dell’ex volto di Uomini e Donne, infatti, Ginevra è stata lasciata a pochi giorni dalle nozze dal suo ex fidanzato Mirko Antonucci. Oltretutto quest’ultimo oltre a essere stato il suo compagno è anche padre della loro primogenita Sophie (nata a marzo dello scorso anno). Una decisione che sembra essere, a quanto pare, piuttosto improvvisa e ha lasciato tutti di sasso. Sul suo profilo Instagram la dama ha spiegato quanto segue:

«Ciao ragazzi. Volevo giustificare l’assenza di questi giorni per me molto difficili». Poco dopo l’ex di Uomini e Donne ha sganciato la notizia: «Sono stata lasciata dal mio “ex compagno” a pochi giorni dalle nozze. Sto cercando di realizzare e mettere insieme i pezzi. Mi rialzerò da sola e farò da mamma e da papà». Non è entrata troppo in merito a quanto accaduto tra lei e Mirko, ma si percepisce comunque il profondo rammarico.

Infine Ginevra ci ha tenuto a spendere delle parole speciali per suo padre e sua madre: «Ringrazio i miei genitori che mi stanno vicino e non mi abbandonano. In questo momento la mia priorità è mia figlia Sophie». Ad accompagnare queste parole un cuore rosso spezzato, sintomo di sofferenza e grande dispiacere per l’accaduto. Il messaggio che vedete è stato scritto in un post dalla Lambruschi di Uomini e Donne e condiviso poi nelle storie Instagram…

La storia Instagram di Ginevra Lambruschi di Uomini e Donne

Al momento l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Ginevra Lambruschi è stata l’unica a esporsi. Vedremo se nelle prossime ore o giorni dirà qualcosa anche Mirko Antonucci.

