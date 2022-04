Uomini e donne, ex dama fa un’illazione sulla redazione e incolpa Armando

1 L’ex dama di Uomini e donne contro Armando Incarnato

Chi segue molto attentamente Uomini e donne si accorge che a volte alcune dame e cavalieri spariscono dal parterre senza aver trovato un partner. E anche senza essere stati platealmente cacciati, come invece è successo altre volte in passato. Che cosa succede? Alcune volte sono scelte della persona che magari decide di andarsene per vari motivi. Ma altre volte non vengono proprio richiamati dalla redazione.

I motivi su queste scelte non sono chiari. A volte è perché la persona in questione non fa niente dopo alcune settimane, nel senso che non prende e non lascia il numero a nessuno. E alcune di queste persone a volte rilasciano interviste in cui raccontano cosa è successo e noi non abbiamo visto. È il caso di Alessandra Di Gianmarco, ex dama del Trono Over che prima era uscita con Diego e poi aveva avuto un flirt, con tanto di bacio, con Armando Incarnato. Ed è proprio sul cavaliere napoletano che lei ne ha dette di tutti i colori rilasciando un’intervista al sito piudonna.it, come riporta Isa e Chia.

Dopo aver ricevuto una delusione da Diego, l’ex dama di Uomini e donne è uscita con Armando Incarnato. Ma, col senno di poi, crede che lui non fosse davvero interessato a lei: “Sono convinta che Armando sia uscito con me esclusivamente per fare una ripicca a Diego”. E ha continuato usando parole molto forti:

“Ho pianto tanto quando è finita con Diego. Armando mi ha consolata e mi ha chiesto il numero. Io in un primo momento ho accettato di uscire con lui, ma successivamente ci ho ripensato perché mi piaceva ancora Diego. Armando ci è rimasto malissimo, ma a me non piace perché è un nullafacente”.

Ma cosa è successo dopo? Perché la dama Alessandra non è stata richiamata nel parterre di Uomini e donne? Secondo lei la colpa è di Armando. Ecco cosa ha detto…