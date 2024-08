Un’amata ex Dama potrebbe tornare nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne per la prossima edizione del dating show

Tra poche ore partiranno ufficialmente le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne, che debutterà su Canale 5 il prossimo 9 settembre. Nel mentre in queste ore si mormora che un’ex Dama possa tornare in studio nel parterre del Trono Over.

Gradito ritorno a Uomini e Donne

Mancano poche ore alla partenza ufficiale di Uomini e Donne. Nella giornata di mercoledì 28 agosto infatti si terrà la registrazione della prima puntata del dating show, che andrà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 9 settembre. Tanta è l’attesa del pubblico di scoprire cosa accadrà e anche quest’anno di certo ne vedremo di belle. In studio infatti scopriremo non solo cosa sarà accaduto in questi mesi ai protagonisti del Trono Over, ma sapremo anche chi saranno i nuovi tronisti del Classico che nelle prossime settimane si metteranno alla ricerca della potenziale anima gemella. Ma non solo.

Nel corso delle prime puntate potrebbero infatti esserci anche i confronti tra alcuni protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Stando alle indiscrezioni in studio potrebbe anche avvenire un nuovo faccia a faccia tra Ida Platano e Mario Cusitore, che solo pochi mesi fa hanno messo un punto alla loro conoscenza. Ma non è ancora finita.

Stando a quanto è emerso di recente infatti pare che a tornare a Uomini e Donne potrebbe anche essere un’amata ex Dama. Di chi parliamo? Nientemeno che di Giulia Vacca. Come sappiamo l’ex protagonista del Trono Over si è fatta notare proprio nel corso dell’ultima edizione, finendo al centro dell’attenzione per via della frequentazione con Cristiano Lo Zupone. Le cose tra i due però non sono andate come previsto e adesso proprio la Vacca ha lasciato intendere sui social che potrebbe tornare a sedere nel parterre del Trono Over.

Giulia ha infatti ammesso di essere pronta per una nuova conoscenza e i fan sperano già di rivederla all’interno del programma.