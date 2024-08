In attesa della partenza della nuova edizione di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha rivelato di aver sentito Amadeus e ha raccontato cosa si sono detti.

Cosa si sono detti Stefano De Martino e Amadeus

Stefano De Martino è pronto a debuttare su Rai 1! Lunedì 2 settembre infatti il presentatore partenopeo arriverà sul primo canale con la nuova edizione di Affari Tuoi, prendendo così il posto di Amadeus, che a breve ritroveremo sul Nove. In queste settimane dunque il conduttore ha lavorato senza sosta affinché tutto vada nel migliore dei modi e di certo le aspettative non verranno deluse.

In queste ore nel mentre si è svolta la conferenza di presentazione di Affari Tuoi, alla presenza dello stesso Stefano De Martino. Nel corso dell’incontro con la stampa il conduttore ha così raccontato le novità della trasmissione, facendo anche una rivelazione. Il presentatore ha infatti ammesso di aver sentito Amadeus di recente e di essersi scambiato qualche messaggio con il suo collega. Ma non solo. Stefano ha anche svelato cosa si sono detti i due e come riporta FanPage ha affermato:

“Ho sentito Amadeus. Ci siamo scambiati dei messaggi. Scherzavamo sul fatto che noi facciamo sempre una staffetta. È la seconda volta, infatti, che prendo in eredità un suo programma. Ogni volta che c’è questo passaggio, finora ha portato bene a entrambi. Amadeus ha lasciato Stasera tutto è possibile per iniziare la strada verso i cinque Sanremo. Speriamo che porti bene a entrambi, gli ho detto. Lui mi ha fatto un grande in bocca al lupo e mi ha detto: ‘Vedrai che ti divertirai'”.

Non resta dunque che fare un grande in bocca al lupo a Stefano De Martino. Vi ricordiamo inoltre l’appuntamento con la prima puntata della nuova edizione di Affari Tuoi, prevista per lunedì 2 settembre su Rai 1.