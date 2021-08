Uomini e Donne: nozze tra l’ex dama e il tentatore

Arriva una bella notizia dal mondo di Uomini e Donne e Temptation Island. Ricordate l’ex dama Daniela Di Napoli e il tentatore Emiliano De Cesaris? I due formano una bellissima coppia e nei giorni scorsi si sono sposati. Di seguito tutti i dettagli e qualche foto dell’evento postata dalla coppia.

Daniela è stata dama del parterre di Uomini e Donne proprio l’anno scorso. Nel dating show aveva provato a conoscere il cavaliere Simone. Quest’ultimo, in modo un po’ brusco, aveva deciso di interrompere la frequentazione. Un duro colpo per la Di Napoli. Proprio lei, infatti, a seguito di questo episodio aveva deciso di lasciare per sempre il programma. Discorso diverso, invece, per Emiliano. Lui ha preso parte alla seconda stagione di Temptation Island, avvicinandosi alla fidanzata Alessia Messina, in quel periodo innamorata del suo compagno Amedeo Andreozzi.

Il caso vuole, però, che Daniela Di Napoli dopo la batosta avuta con Simone e l’addio a Uomini e Donne nel marzo 2021, sia tornata presto a sorridere innamorandosi di Emiliano De Cesaris. Entrambi hanno già dei figli da precedenti relazioni e ora formano una bella famiglia allargata. Tanto forte il loro amore da portare la coppia a convolare a nozze. Il matrimonio si è celebrato il 24 agosto, come raccontato dai due su Instagram.

Foto Instagram – matrimonio Daniela ed Emiliano

Emiliano De Cesaris ha pubblicato la prima foto che vedete a sinistra, dedicando alla sua amata alcuni versi di ‘A te’ di Jovanotti, mentre l’ex dama di Uomini e Donne Daniela Di Napoli ha scritto quanto segue sotto la foto che potete vedere a destra del collage:

«24/08/2021…. Da oggi chiamatemi signora De Cesaris. Io ti chiamerò mio marito….

Da oggi sarà tutto uguale a prima ma meno di pesante, sarà tutto l’amore che posso….

E tutto grazie a te. Grazie amore mio»

Queste le parole scelte da Daniela di Uomini e Donne. A lei e a Emiliano vanno le nostre sincere congratulazioni da parte di tutta la squadra di Novella2000.it! Auguri agli sposi!