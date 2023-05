Corna-gate a Uomini e Donne: un ex protagonista avrebbe tradito la sua fidanzata

NEWS

Debora Parigi | 16 Maggio 2023

Uomini e donne

Ci sarebbe stato un tradimento nella storia tra due ex protagonista del Trono Over di Uomini e donne. Arriva una segnalazione

Tradimento tra due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e donne?

La scora settimana si è conclusa la stagione 2022/2023 di Uomini e donne e nel corao di questi mesi abbiamo visto formarsi molte coppie sia al Trono Classico che a quello Over. Parlando proprio di quest’ultimo, tra i protagonisti che sono usciti insieme dal programma ci sono Ida e Alessandro. E in più occasioni hanno raccontato e mostrato la loro felicità.

Un po’ di tempo fa, però, si è vociferato di una loro crisi. Lo aveva fatto pensare Riccardo con una frase pubblicata su Instagram che sembrava una vera e propria frecciatina al suo ex rivale. Poi anche alcune parole della stessa Ida facevano ipotizzare dei problemi di coppia. Tutto però era stato negato. Ma adesso arrivano nuove segnalazioni che hanno subito scatenato il web.

Un’utente ha scritto sia a Deianira Marzano che ad Amedeo Venza per raccontare una cosa accaduta da parte di un ex cavaliere del Trono Over di Uomini e donne. La ragazza ha rivelato che questa persona le aveva mandato molti messaggi e l’aveva anche invitata a prendere un birra in macchina così che le persone non lo potessoro vedere. I due esperti di gossip hanno pubblicato il messaggio di questa utente cancellando però il nome degli ex del programma di Maria De Filippi.

A Venza l’utente ha scritto: “Ciao Amedeo sono una ragazza di (paese censurato). Ho i messaggi di (nome censurato) che sta con (nome censurato) del trono over, ti giro tutto. Una sera mi ha chiesto di prendere una birra in macchina. Ma ti rendi conto la sfigataggine? Gente così si merita di essere smascherata. Io gli dissi: ‘sono in pigiama’ e lui mi rispose: che fa, tanto stiamo in macchina’. Tutto questo perché altrimenti lo potevano riconoscere”.

Alla Marzano ha scritto: “Ciao Deia sono una ragazza a cui scrive (nome censurato) del trono over, quello che sta con (nome censurato). Ho girato i messaggi anche ad Amedeo, addirittura un giorno mi ha chiesto di prendere una birra in macchina. Perché altrimenti qualcuno poteva fotografarlo, ma che sfigato! Spero esca tutto fuori. Ti giro tutto”.

Come detto e mostrato, Venza e Marzano hanno censurato il nome del cavaliere e della sua fidanzata, ma il web ha pensaro subito che si trattasse di Alessandro e Ida. Il motivo di questa ipotesi deriva per la lunghezza dei nomi, specialmente quello di lei. Infatti di dame col nome cortissimo c’è solo Ida.

Ovviamente si tratta di rumor e quindi vi inviatiamo a prenderle per voci in attesa di prove più certe.