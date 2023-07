NEWS

Andrea Sanna | 8 Luglio 2023

Uomini e donne

Un ex tronista di Uomini e Donne si è fidanzato e ha ufficializzato la storia d’amore con il volto noto di un reality show

Ex tronista di Uomini e Donne si è fidanzato

Da tempo se ne parlava ma solo recentemente è stata ufficializzata. Parliamo della coppia formata dall’ex tronista di Uomini e Donne Alex Migliorini e Manuel Pirelli.

Come detto il primo ha preso parte al programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. All’interno della trasmissione di Uomini e Donne ha ottenuto una certa visibilità, tanto da farsi seguito sui social. Il veronese ha un buon numero di seguaci e lavora anche come influencer.

La storia d’amore con Alessandro D’Amico aveva attirato ancor più l’attenzione su di lui, ma una volta che la relazione è conclusa l’ex tronista di Uomini e Donne ha continuato a macinare seguaci. Con i fan cerca di essere presente sempre con contenuti inediti. Altra relazione poi nel 2020 con cui avrebbe dovuto sposarsi, ma qualcosa tra loro non ha funzionato.

Ora il gossip è riesploso intorno all’ex tronista di Uomini e Donne che, a quanto pare, si sta godendo una vacanza accanto a Manuel Pirelli. Il suo nuovo compagno è noto al pubblico per aver preso parte a Love Island e per essere stato fidanzato nel 2021 con la modella Yulia Bruschi.

A confermare il flirt tra i due ci ha pensato Deianira Marzano. L’esperta di gossip ben informata ha fatto sapere di aver ricevuto conferma della passione che unisce l’ex di Uomini e Donne e il suo nuovo fidanzato: “Manuel Pirelli, Alex Migliorini: oltre chi li segue anche chi li conosce, mi ha confermato privatamente. Bene, nuova coppia”.

Storia Instagram di Deianira Marzano

Ma non solo. Questo perché pare proprio che anche i due non si nascondano più. Manuel Pirelli a Milano è spesso comparso accanto ad Alex Migliorini di Uomini e Donne e sui social non sono mancati degli scatti.

La storia Instagram di Manuel Pirelli su Alex Migliorini

Insomma sembra proprio che l’ex tronista di Uomini e Donne Alex Migliorini e Manuel Pirelli ora non si nascondono più e sembrano davvero più uniti che mai!