Uomini e donne, Fabio fa le sue scuse a Tina ma lei le rifiuta

1 Tina non accetta le scuse di Fabio

Nella puntata di oggi di Uomini e donne Maria De Filippi ha fatto sedere al centro dello studio Fabio, l’ex fotografo con cui Tina ha avuto vari litigi dall’inizio. Il motivo è perché c’erano due signore arrivate per conoscerlo. Ma prima che entrassero c’è stato un battibecco tra il cavaliere e l’opinionista.

In pratica la volta scorsa Tina non era presente in puntata. E, durante la sfilata degli uomini, Fabio ha deciso di interrompere ciò che aveva pensato di fare e chiedere scusa alle donne per le parole che aveva detto in precedenza. In particolare ha voluto chiedere scusa proprio all’opinionista. E Maria ha detto che avrebbero riferito il messaggio.

Oggi, quindi, Maria ha detto a Tina delle scuse. Lei ha risposto che aveva saputo, ma comunque che non le accettava. Fabio non ha battuto ciglio, anzi ha replicato che non si aspettava che le accettasse perché sono state molto brutte.

L’opinionista ha però insistito con i suoi commenti riguardo il motivo per cui non le accettava. E cioè perché sa che non sono scuse sentite, ma dette tanto per dire. Così è iniziata una nuova discussione in cui è tornata sul soltio discorso delle volte precedenti, cioè le parole dell’ex fotografo riguardo le donne. Potete vedere QUI il video della discussione tra i due.

Ma non finisce qui, perché dopo che le due dame sono entrate c’è stata una nuova discussione tra loro in cui sono state coinvolte anche le signore. Ecco cosa è successo…