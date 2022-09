Cosa è accaduto a Uomini e Donne

Da diversi giorni a questa parte a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Riccardo Guarnieri. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando Federica Aversano è arrivata a Uomini e Donne in qualità di nuova tronista del dating show. Fin dal primo momento così il Cavaliere si è mostrato interessato all’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, e ha fatto intendere in più occasioni di voler uscire con lei. Tuttavia la stessa Maria De Filippi ha spiegato a Riccardo che qualora decidesse di frequentare Federica, dovrebbe lasciare il Trono Over per far parte del parterre di corteggiatori del Trono Classico. Ma non è finita qui.

Se la Aversano infatti in seguito decidesse di eliminarlo, Guarnieri dovrebbe lasciare il dating show, senza la possibilità di tornare a sedersi tra i Cavalieri. A quel punto però Riccardo è tornato sui suoi passi e ha affermato che prima di prendere una simile decisione avrebbe voluto avere qualche certezza dalla tronista.

Oggi così, nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, Federica ha affermato di essere disposta a uscire con Riccardo e ha così invitato il Cavaliere a corteggiarla. Tuttavia a quel punto Guarnieri ha affermato che prima di passare al Trono Classico vorrebbe uscire almeno una volta con la Aversano. Le regole del programma però non consentono ai tronisti di uscire con persone che non siano i corteggiatori, e a quel punto Riccardo ha deciso di restare nel parterre del Trono Over. In studio così non sono mancate numerose critiche verso Riccardo, che è stata duramente attaccato anche dalla stessa Federica (QUI per il video).

La Aversano così, dopo aver visto il cambio di rotta di Guarnieri, ha affermato di non essere più interessata a lui. Ma cosa accadrà nei prossimi giorni? Non resta che attendere per scoprirlo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.