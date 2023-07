Uomini e donne, Federico e Carola ci riprovano? Avvistati insieme (FOTO)

NEWS

Debora Parigi | 11 Luglio 2023

Uomini e donne

Riavvicinamento in corso per Federico e Carola di Uomini e donne?

Usciti insieme da Uomini e donne, Federico Nicotera e Carola Carpanelli non sono durati molto fuori dagli studi televisivi. Sono andati quasi subito a convivere, ma poi qualcosa è andato storto. Se all’inizio circolavano voci su una loro crisi, poi è arrrivata la conferma della fine della loro relazione.

Era stato proprio Federico a dare l’annuncio con una storia Instagram. Aveva scritto: “Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così. Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo”.

Si era vociferato di un presunto tradimento da parte di lui. Ma era stata la stessa Carola poi a rompere il silenzio e a mettere a tacere le falsità che giravano. “Nessun tradimento o altro. Semplicemente abbiamo idee differenti che non riusciamo a far combaciare”, aveva scritto sui social.

Ora però pare che tra l’ex coppia di Uomini e donne sia in corso un riavvicinamento grazie ad alcune segnalazioni che vengono dal web. I due, infatti, sono stati avvistati insieme in un salone di bellezza in zona EUR, dove Carola si è recata per un trattamento ai capelli. Una parrucchiera ha fatto una diretta social nel corso della quale sono apparsi proprio Federico e Carola. Si dice che lui avrebbe raggiunto lei una volta che l’ex corteggiatrice aveva finito il trattamento.

Come detto, le prove sono solo alcuni screen della diretta social che vediamo qui sopra. Non ci sono segnalazioni su come si comportassero insieme e se davvero ci stanno riprovando, magari perché hanno chiarito alcune problematiche. Per ora nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni, quindi dobbiamo solo aspettare per capire meglio.