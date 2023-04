Maria De Filippi dedica un filmato ai corteggiatori “supereroi” per aver ‘sopportato’ Lavinia

NEWS

Debora Parigi | 4 Aprile 2023

Il divertente filmato per i corteggiatori di Lavinia da parte della redazione di Uomini e donne

Siamo arrivati alla tanto attesa scelta di Lavinia a Uomini e donne e quindi a chi uscirà con lei tra Alessio Corvino e Alessio Campoli. Un momento molto lungo in questa puntata iniziato dall’ingresso della tronista, poi i migliori momenti con l’uno e l’altro corteggiatore e i loro ingressi.

Proprio una volta seduti davanti alla tronista, tra una battuta e l’altra, Maria De Filippi ha detto che la redazione aveva una sorpresa per loro due. In pratica ha preprato un filmato dal titolo “Supereroi” per aver sopportato Lavinia in questi lunghi 7 mesi.

E così nel filmato si sono visti tutti i momenti un po’ particolari della tronista in cui ha fatto davvero perdere la pazienza ai due Alessio, facendoli anche parecchio innervosire. I due corteggiatori si sono molto divertiti per questo siparietto e hanno anche apprezzato e ringraziato.

Ma non finisce qui, perché la redazione di Uomini e donne ha fatto anche un regalo ad Alessio Corvino e Alessio Campoli. Hanno portato loro una busta ciascuna contenente un buono per un massaggio rilassante. Anche il regalo quindi è molto ironico e legato a questi mesi di sopportazione nei confronti della tronista.

