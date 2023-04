NEWS

Nicolò Figini | 4 Aprile 2023

GF Vip 7

La lite della mamma di Edoardo Tavassi

Ieri sera a quanto pare anche nello studio del Grande Fratello Vip ne sono successe di tutti i colori. Stiamo parlando del dietro le quinte e in questo caso la persona a cui ci riferiamo è la madre di Guandalina ed Edoardo Tavassi. Come riporta anche il sito Biccy, infatti, è stata proprio la donna a parlarne durante una diretta della figlia su Instagram.

A quanto pare George sarebbe andato ad abbracciare il figlio e lei ha detto di no: “George è andato ad abbracciare Edoardo, gli ho detto no! Gli ho detto che deve andare a ca***re. Con tutto quello che scrive. Poi ‘Tavassone è un simpaticone che vorrei morisse ammazzato’. No!“. Ironizzando, quindi, Guendalina ha rivelato che la madre stava litigando anche con Charlie Gnocchi:

“Mia mamma sta litigando con Charlie Gnocchi! Noi non portiamo rancore. Mia madre sta litigando con tutti, lei è venuta solo per questo!“.

Io adoro Guendalina e Edoardo, ma la star della famiglia, regina dei reality a cui purtroppo non ha (ancora 🤞) partecipato, sarebbe stata chiaramente la signora Emanuela Fuin. ❤️

😂😂😂 #incorvassi pic.twitter.com/bPI8FOgMDA — Ostriche e camomilla (@marnatv) April 4, 2023

Quella sulla madre di Edoardo Tavassi e Guendalina, però, non è l’unico evento avvenuto in studio nel corso della diretta. Quella di cui stiamo per parlare è un’indiscrezione che riguarda Antonella Fiordelisi, la quale sarebbe stata vista dietro le quinte ad abbracciare Antonino Spinalbese:

“Ciao Ame, so che non puoi rispondere in direct ma volevo dirti che sono tra il pubblico del GF Vip. E sono una donnalisi delusa perché durante la pubblicità ci fanno uscire per andare in bagno (3/4 per volta). E dietro le quinte c’era Antonella che abbracciava Antonino. Ridevano e scherzavano come se fossero complici da sempre. Mi dispiace per Edoardo perché io e tutte le donnalisi sogniamo per lui un amore vero e duraturo. Non merita questo da Antonella perché lui ha smesso di seguire tutti e non saluterà nessuno per rispetto a lei. E lei dovrebbe fare lo stesso”.

Continuate a seguirci per tante altre news.