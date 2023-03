Chi è Alessio Corvino di Uomini e Donne? Età e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 31 Marzo 2023

Chi è

Ecco cosa sappiamo di Alessio Corvino, corteggiatore di Lavinia Mauro a Uomini e Donne. Età, vita privata e Instagram.

Chi è Alessio Corvino

Nome e Cognome: Alessio Corvino

Data di nascita: 1996

Luogo di nascita: Caserta

Età: 27 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Leone

Professione: Social Media Specialist e Content Manager

Fidanzata: Alessio è single

Figli: Alessio non ha figli

Tatuaggi: non dovrebbe avere dei tatuaggi

Profilo Instagram: @alessio.corvino

Alessio Corvino età e biografia

Chi è Alessio Corvino, corteggiatore di Lavinia Mauro a Uomini e Donne? Nasce a Casera nel 1996. La data di nascita precisa non la conosciamo, ma ha un’età di 27 anni. Il suo segno zodiacale è il Leone. Anche l’altezza e il peso sono sconosciuti.

Dei genitori non abbiamo molte informazioni. Non sappiamo che lavoro faceva il padre di Alessio. Parliamo al passato perché è venuto a mancare diversi anni fa. Come riporta anche FanPage ha raccontato:

“Quando avevo 17 anni a mio padre è stato diagnosticato un tumore. I miei c’erano poco perché andavano a Roma per fare le terapie. Dieci mesi dopo mio padre non ce l’ha fatta. La mia vita era cambiata. Ho perso un punto di riferimento, più di una padre. Questo mi ha creato scudi e fragilità. Ho iniziato. Nascondere le mie fragilità”.

Ha una sorella maggiore che si chiama Fatima e ha anche due nipotine. In molti sul web si chiedono se sia ricco, in quanto una volta a Uomini e Donne ha parlato della sua casa: “Tre piani più la mansarda”.

Ora che sappiamo come si chiama Alessio che corteggia Lavinia, passiamo a qualche informazione sulla sua vita privata…

Vita privata

Della vita privata di Alessio Corvino non sappiamo quasi nulla, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

L’unica informazione è che ha avuto una relazione lunga un anno con una ragazza di cui non conosciamo il nome.

Per partecipare a Uomini e Donne, ovviamente, è certo che non abbia una fidanzata.

Dove seguire Alessio di Uomini e Donne: Instagram e social

Dove possiamo seguire Alessio Corvino, corteggiatore di Uomini e Donne, sui social? Non sembra avere alcun account su Twitter o TikTok.

Ha una pagina Facebook che però non viene aggiornata dal 2020. Il social più aggiornato è sicuramente Instagram, sul quale conta centinaia di migliaia di follower.

Qui possiamo vedere tante foto in cui mette in mostra il suo fisico o l’amore per la propria famiglia.

Carriera

In molti potrebbero chiedersi che lavoro fa Alessio il biondo, corteggiatore di Laviania a Uomini e Donne. Corvino ha studiato Economia Aziendale a Napoli.

Successivamente si è trasferito a Perugia per conseguire il Master e oggi vive a Milano. Lavoro nel campo del digital marketing e si descrive come un Social Media Specialist e Content Manager.

La carriera nel campo della televisione e nel mondo dello spettacolo, però, ha avuto inizio nel momento in cui si è candidato per diventare corteggiatore di Lavinia Mauro. Inoltre pare che faccia anche il modello.

Ma andiamo avanti parlando della sua avventura a Uomini e Donne…

Alessio Corvino a Uomini e Donne

Alessio Corvino approda a Uomini e Donne per corteggiare Lavinia Mauro. A un certo punto la tronista decide di tenere lui e Alessio Campoli.

Per questo motivo, spesso, fuori e dentro il programma ci si riferisce a lui come “Alessio il biondo“.

Andiamo, ora, a scoprire qualcosa di più sui tronisti e sul suo percorso all’interno del dating show…

I tronisti di Uomini e Donne

Come abbiamo già detto più volte in precedenza Alessio Corvino è il corteggiatore di Lavinia Mauro. Quest’ultima, però, è solo una dei tronisti della corrente edizione.

La ragazza ha iniziato il suo cammino nel dating show con Federica Aversano, Federico Dainese e Federico Nicotera.

I primi due sono usciti senza compiere alcuna Scelta. Nicotera, invece, l’ha compiuta nel mese di marzo 2023.

Sempre nello stesso mese a Uomini e Donne hanno fatto il loro ingresso due nuovi tronisti. Stiamo parlando di Luca Daffrè e Nicole Santinelli.

Il percorso di Alessio a Uomini e Donne

Il percorso di Alessio Corvino ha avuto inizio nel momento in cui Lavinia ha deciso di uscire sempre più spesso con lui.

Il loro rapporto è da sempre altalenante, nonostante la tronista si sia lasciata andare a diversi baci. Il corteggiatore, inoltre, si è aperto sul suo passato raccontando anche della morte del padre.

Lavinia ha fatto lo stesso raccontando, però, degli attacchi di panico che di frequente la colpiscono. Numerosi, tuttavia, sono stati i litigi in studio. Lavinia lo ha accusato di andare a ballare tutte le sere e di seguire troppe ragazze semi nude.

Nel corso delle puntate sono arrivate anche delle segnalazioni in merito alla sua ex fidanzata. Laviania si è molto arrabbiata e Alessio Corvino se ne è andato, portando il pubblico a chiedersi sarebbe tornato. Dopo pochi giorni Alessio torna.

Stando alle anticipazioni la Tronista sceglie ad aprile 2023. Non ci resta che attendere la Scelta di Lavinia.