Vincenzo Chianese | 27 Marzo 2023

GF Vip 7

Oriana Marzoli litiga in un reality spagnolo e viene presa per i capelli da un’altra concorrente: il video che sta facendo il giro del web

Il vecchio video di Oriana Marzoli

Una delle Vippone più amate del Grande Fratello Vip 7 è di certo Oriana Marzoli. L’influencer sudamericana come sappiamo è stata eletta prima finalista di questa edizione e secondo i più potrebbe essere proprio lei a vincere il programma. Come sappiamo però in passato Oriana ha partecipato anche ad altri reality show, vincendone uno in Cile.

Nelle ultime ore così sui social sta girando un vecchio video in cui vediamo la Marzoli, che partecipava a un reality spagnolo, mentre litiga con un’altra concorrente. Ben presto però i toni si animano, fino a quando la ragazza in questione prende Oriana per i capelli! Ecco il filmato che ha attirato l’attenzione del web.

In queste ore intanto a tornare a parlare è stata Wilma Goich. Nel corso di un’intervista la cantante ha accusato Oriana Marzoli di essere la causa della squalifica di Daniele Dal Moro dal Grande Fratello Vip 7. Queste le sue dichiarazioni, che non sono passate inosservate:

“La colpa è stata di Oriana perché lei per fare “aiuto, aiuto, mi fai male” ha fatto pensare che lui fosse stato un po’ più violento del solito. Invece non era vero perché stavano giocando. Lei voleva togliersi il trucco e lui anche, quindi lui le ha messo la mano in faccia e lei “mi fai male, mi fai male“. Così l’hanno redarguito e poi mandato via perché pensavano che avesse usato un po’ di violenza. Per me la colpa è di Oriana. […] Non ci credo che le faceva male davvero il collo, neanche se lo vedo. Dato che io già li avevo visti fare giochi di questo genere, lei è una che urla. […] Quel giorno stavano facendo la stessa cosa. Poi lei dice “mi fa male il collo” e allora l’ha voluto mandare via. Loro avevano appena litigato e lei era arrabbiata, poi lei è una che urla”.