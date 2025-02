Stando a quanto emerso dalle anticipazioni di Uomini e Donne sono volate sedie durante un’accesissima lite in studio tra alcuni partecipanti del Trono Over!

Uomini e Donne, volano sedie durante una lite

L’ultima registrazione di Uomini e Donne svoltasi ieri 4 febbraio ha riservato tantissimi colpi di scena. Non solo la scelta di Francesca Sorrentino (di cui vi abbiamo già rivelato le prime anticipazioni), ma anche i protagonisti del Trono Over hanno regalato momenti interessante. Prendete i pop corn!

LorenzoPugnaloni.it tra le sue anticipazioni ha rivelato che sarebbero “volate sedie” durante la parte dedicata all’Over di Uomini e Donne. Ma cosa è successo? Stando a quanto emerso, Agnese avrebbe avuto una discussione piuttosto accesa con il cavaliere, che pare scagliare una sedia a terra prima di lasciare lo studio. La dama si è mostrata furiosa e a sua volta avrebbe compiuto lo stesso gesto, condendo il tutto con epiteti piuttosto coloriti nei confronti di Giuseppe.

Di questo accenno che vi abbiamo fatto pare ne siano emersi dei dettagli un po’ più precisi sulla registrazione del 4 febbraio di Uomini e Donne. Ecco cosa sappiamo dalle anticipazioni:

Maria ha fatto accomodare a centro studio Sabrina, Agnese, Fabrizio e Giuseppe. La prima ha accusato Giuseppe di rinnegare quanto accaduto tra loro, che a quanto pare vorrebbe peraltro Agnese (a sua volta uscita con Fabrizio).

Con Agnese è scoppiato il caos. Questo perché da quanto raccontava lui pare che non era intenzionata uscissero delle cose dette. Così Agnese ha ripetuto lo stesso gesto che lui ha fatto quando erano al ristorante. Ovvero sbattere la sedia dicendo: “Ho pagato io la mia parte”. Questo ha generato del nervosismo, dato che Giuseppe ha lasciato lo studio e Agnese, piuttosto stizzita, ha gettato la sedia a terra, insultandolo. Anche Gianni ha criticato il cavaliere di Uomini e Donne, che pare abbia poi chiesto scusa. Agnese però ha voluto chiudere.

Ma non è di certo finita qui! Come ripreso dalle anticipazioni di Uomini e Donne, Sabrina voleva lasciare il programma dopo la lite con Giuseppe. Si è alzata in piedi con gli occhi pieni di lacrime e gli ha detto: “Tu mi hai detto che se avessi avuto 15 anni in meno avresti voluto un figlio da me!”.

A quel punto Agnese si è sentita di intervenire, sostenendo che i suoi figli meritano una mamma felice e non di certo un’altra figurina alla “raccolta dei malesseri”. Il signor Raimondo del Trono Over di Uomini e Donne ha rincuorato Sabrina, abbracciandola. Maria ha poi chiesto a Diego di ballare con Sabrina. Per lui è anche arrivata una dama, che ha però mandato via.