Vincenzo Chianese | 26 Aprile 2023

Uomini e donne

Scoppia la lite a Uomini e Donne

Puntata intensa quella di oggi a Uomini e Donne. In studio infatti è scoppiata una furiosa lite tra Tina Cipollari e il Cavaliere Elio, che in questi minuti sta facendo discutere il web. Tutto è iniziato quando il protagonista del Trono Over ha chiesto a Paola di riprovarci, proponendole una cena. A quel punto a intervenire è stata proprio l’opinionista, che non ha potuto fare a meno di trattenersi, affermando: “Che incoerente che sei. Quanto sei penoso, quanta rabbia che mi fai”. Immediata la replica di Elio, che ha così affermato: “Bella vatti a vedere la registrazione”. La Cipollari è così andata su tutte le furie, e urlando verso il Cavaliere ha aggiunto:

“Intanto ‘bella’ lo dici a tua sorella, non a me str**zo. Ma chi te la da questa confidenza? Sei un str**zo, stai calmo, stai tranquillo”.

Elio vorrebbe riprovarci con Paola e… #UominieDonne pic.twitter.com/SDrOyRnuPf — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 26, 2023

Ma non è finita qui. Tra Tina Cipollari ed Elio è infatti partita un’accesissima lite, che è andata avanti per diversi minuti, e ben presto i toni si sono scaldati. Come se non bastasse il Cavaliere, minacciando di querelare l’opinionista, ha dichiarato: “Vai a scuola, che te la sarai rubata la terza elementare”. Non è mancata la reazione furiosa di Tina, che ha sbottato affermando:

“Pezzo di m**da. Sei una m**da di uomo, perché continui a offendere una donna”.

A intervenire nella lite tra Tina ed Elio è stata anche Maria De Filippi. La conduttrice di Uomini e Donne infatti ha invitato l’opinionista e il Cavaliere a mantenere la calma, invano. Sui social nel mentre gli utenti hanno commentato l’accaduto, e in molti hanno preso le difese della Cipollari, che è stata pesantemente insultata. A stare dalla parte di Tina sono stati anche Gianni Sperti e, inaspettatamente, Gemma Galgani, che hanno criticato il comportamento di Elio.