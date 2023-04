Uomini e donne, Tina Cipollari contro un cavaliere: “Fallito, morto di fame!”

NEWS

Debora Parigi | 19 Aprile 2023

Uomini e donne

L’attacco di Tina Cipollari a un cavaliere del Trono Over di Uomini e donne

Nella puntata di oggi di Uomini e donne, dopo aver parlato un attimo della tronista Nicole, Maria De Filippi ha fatto sedere al centro dello studio la dama Paola che ha raccontato la sua uscita con il cavaliere Elio. Un’uscita che non è andata benissimo.

Una volta entrato in studio anche lui, il cavaliere ha dato una versione diversa della storia ed è iniziato un litigio. Elio ha raccontato di una sua esperienza da ragazzino, molto traumatica, legata al burro e alla ricotta. Quindi non mangia più queste due pietanze. A cena ha detto a Paola della sua intolleranza, così lei ha preso il pane col burro, mentre per lui ha chiesto l’olio. Solo successivamente ha saputo della sua storia traumatica.

Elio ha rinfacciato questa cosa a Paola e si è lamentato nello studio di Uomini e donne di questa mancanza di rispetto. Così Tina Cipollari ha sbottato e lo ha riempito di critiche. “Ma guarda te ma chi è arrivato e non posso sentire l’odore del burro della marmellata la ricotta ho il mal di mare ma chi sei? Ma vedi sto cafone”, ha detto l’opinionista. E poi ha continuato: “Se c’è una cosa che detesto di più quando gente come te viene a giocare a fare il signore. Ma chi sei? Mica serve solo la giacca e cravatta magari sei un fallito un morto di fame senza un euro in tasca un ripulito”.

Comunque la discussione è continuato a lungo. E potete anche rivedere tutta la puntata del dating show su Witty TV.