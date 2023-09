Uomini e donne, Gemma Galgani torna carica e bacia un cavaliere di 49 anni

Spettacolo

Debora Parigi | 12 Settembre 2023

Uomini e donne

Il bacio a stampo in studio a Uomini e donne tra Gemma Galgani e un nuovo cavaliere

La nuova edizione di Uomini e donne è partita col botto per Gemma Galgani che, dopo aver raccontato la sua estate da sola, ha subito ricevuto il primo interesse da parte di un cavaliere. Infatti per lei è arrivato un signore, di nome Antonino, che ha 54 anni. Insomma un uomo molto più giovane di lei e che ha suscitato il suo interesse. Tutto questo è andato in onda ieri, ma non è finita qui per la Galgani.

Oggi, martedì 12 settembre, abbiamo visto il proseguimento della prima registrazione del dating show e la dama di Torino è stata protagonista di un bel siparietto anche molto divertente. In pratica ha ballato con un altro signore e quindi Tina dopo si è intromessa commentando e andando a stuzzicare il cavaliere. Si tratta di un bell’uomo di 49 anni che sia chiama Gianluca.

Gianni gli ha chiesto quindi se per lui l’età è solo un numero o se ha problemi da questo punto di vista. E lui ha risposto che se una persona gli interessa non ci vede problemi. E così Tina lo ha provocato dicendogli che, se aveva il coraggio, doveva dare un bacio sulle labbra a Gemma Galgani, un bacio a stampo. E questo è ciò che è davvero accaduto. Gianluca e Gemma si sono dati un bacio a stampo al centro dello studio.

Possiamo dire che questa puntata di Uomini e donne è stata davvero ricca di tanti colpi di scena. Infatti sono stati anche ospiti due ex protagonisti di Temptation Island. Stiamo parlando di Giuseppe e Gabriela e abbiamo assistito ha una proposta di matrimonio. Lui si è infatti inginocchiato al centro dello studio, ha tirato fuori un anello e ha chiesto alla fidanzata di sposarlo. Lei ovviamente ha risposto di sì.