Vincenzo Chianese | 12 Settembre 2023

Grande gioia per Federica Panicucci

In queste ore c’è stata una grande gioia per Federica Panicucci. La conduttrice infatti ha festeggiato il 18esimo compleanno di sua figlia Sofia. Non tutti sanno che in passato, prima di legarsi al suo attuale compagno Marco Bacini, la presentatrice di Mattino Cinque è stata sposata per ben 9 anni con Mario Fargetta. I due, dopo essersi innamorati nel 1995, sono convolati a nozze nel 2006. Dal loro amore sono nati anche due figli, Sofia, che per l’appunto ha appena compiuto 18 anni, e Mattia, di 16 anni. Nel 2015 tuttavia le cose tra la coppia hanno smesso di funzionare e così a quel punto Federica e Marco hanno annunciato la separazione ufficiale. In queste ore tuttavia la famiglia al gran completo si è riunita per un’occasione speciale.

Sofia infatti è entrata nella maggiore età, e così proprio Federica Panicucci ha deciso di organizzare una bellissima festa di compleanno per sua figlia. La conduttrice, insieme al resto della famiglia e ad alcuni amici, ha così prenotato una bellissima villa poco fuori Milano, che è stata addobbata per l’occasione, e naturalmente il party è stato anche testimoniato sui social. Ma non solo. Proprio sul suo profilo Instagram la Panicucci ha scritto una bellissima dedica a sua figlia Sofia, che ha emozionato il web. Queste le dichiarazioni di Federica:

“Ti amo per la bambina meravigliosa che sei stata. Per la ragazza dolce che sei diventata. Per la donna incredibile che diventerai. E ora prendi in mano la tua vita e fanne un capolavoro”.

Federica Panicucci nel mentre si prepara a tornare in onda con Mattino Cinque. A breve infatti la conduttrice riprenderà in mano le redini del fortunato programma in onda su Canale 5, e senza dubbio anche questa nuova edizione della trasmissione sarà un successo assicurato.