Uomini e donne diventa Grease con Gianni, Tina e Gemma

Momento davvero esilarante oggi a Uomini e donne. La puntata è iniziata con Gemma Galgani e il suo cavaliere che sono usciti in esterna, la prima in cui si sono potuti vedere da vicino e toccare, visto che prima la dama era positiva al Covid. Maria De Filippi ha mandato il filmato dell’esterna e poi ha fatto entrare lei in studio.

Gemma si è quindi presentata con un completo nero molto aderente e subito è stato fatto notare che sembrava Olivia Newton-John nei panni di Sandy sul finale del film Grease. La conduttrice ha quindi proposto a lei e il suo cavaliere se se la sentissero di ballare sulle note della canzone del film. Entrambi hanno accettato. Così, come accade ad Amici, Maria ha detto a Gianni e Tina di fare l’esibizione prima per mostrare i passi e le movenze. E questo è il risultato:

COSA STO GUARDANDO COSA STANNO FACENDO TINA E GIANNI STO PIANGENDOOOO 😭#uominiedonne pic.twitter.com/DJhabuEbNe — BagnoTrash (@bagnotrash) December 15, 2021

Subito dopo è toccato a Gemma e Leonardo che si sono molti divertiti:

no vabbè amici 21 cancelled io impazzisco per la poliedricità di questo programma 😭 #uominiedonne pic.twitter.com/WsCHDDRP7N — BagnoTrash (@bagnotrash) December 15, 2021

Gemma era ovviamente euforica e lo hanno notato tutti. Tra l’altro già in passato, in una sfilata, la dama aveva vestito i panni di Sandy proprio in questa tenuta.

Potete rivedere tutto sul sito di Witty TV.

