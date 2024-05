NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Maggio 2024

Uomini e donne

Oggi nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne Daniele ha finalmente fatto la sua scelta: ecco con chi ha lasciato il dating show.

Daniele ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne

Non mancano le emozioni oggi a Uomini e Donne. L’attuale edizione del dating show di Maria De Filippi sta per volgere al termine ma prima di salutare il programma, che tornerà in onda a settembre su Canale 5, abbiamo assistito a un bellissimo momento. Nella puntata trasmessa oggi infatti c’è stata la scelta di Daniele Paudice, che dopo un lungo percorso ha lasciato la trasmissione. Due le corteggiatrici rimaste alla corte del bel tronista: Marika e Gaia. Ma cosa è accaduto dunque in studio? Andiamo a scoprirlo.

Prima della decisione finale, abbiamo assistito alle ultime commoventi esterne con le due pretendenti, che poco dopo hanno lasciato lo studio. Ma chi è la scelta di Daniele? Paudice ha deciso di lasciare il programma con Gaia, iniziando con lei una storia d’amore. Prima però il tronista ha incontrato Marika e le ha comunicato la sua decisione.

Marika non è la scelta di Daniele! #UominieDonne pic.twitter.com/QFQsRYnBBp — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 23, 2024

Successivamente Daniele ha fatto chiamare Gaia e le svelato che la sua scelta è proprio lei! Il tronista di Uomini e Donne, emozionato, ha affermato: “Tu ti sei esposta subito e ti sei messa in gioco, nonostante la tua vita non semplice. Mi hai dato tanto, mi hai accompagnato in questo percorso. Se l’ho fatto in un certo modo è anche grazie a te. […] Io da qui uscirò non con la donna della mia vita, perché non conosco ancora bene la persona che sceglierò, ma uscirò con la persona che ho voglia di conoscere. Tu sei la mia scelta”.

Non resta dunque che fare un grande in bocca al lupo a Daniele e Gaia, che da oggi sono ufficialmente una coppia.