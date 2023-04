Giorgio Manetti apre a un possibile ritorno di fiamma con Gemma: “Non le direi di no”

NEWS

Debora Parigi | 26 Aprile 2023

Uomini e donne

Giorgio Manetti tornerà a Uomini e donne e rivedrà Gemma?

Nessuno può scordarsi di George e Gems a Uomini e donne, meglio conosciuti come Giorgio Manetti e Gemma Galgani. Sembrava che fosse la coppia perfetta del Trono Over, ma quel famoso 4 settembre del 2015 è ben impresso nella mente di tutti. La dama infatti, dopo una lunga estate di “passione”, invece di lasciare il programma con il cavaliere fiorentino decise di mettere fine alla relazione perché lui non le aveva mai dichiarato amore.

Rimasti entrambi nel programma di Maria De Filippi, ci furono dei tira e molla (più o meno) con lei che a un certo punto tentò di riconquistarlo, ma lui le dette il due di picche. Dopo aver detto più volte che non ci sarebbe mai stato un ritorno di fiamma, Giorgio a un certo punto lasciò il dating show. Fuori iniziò una relazione che è durata alcuni anni. Ma adesso è single da un po’. Ecco che quindi Manetti protrebbe tornare in televisione, proprio dalla De Filippi.

Il settimanale Nuovo TV infatti, come riporta Biccy.it, ha detto che Giorgio Manetti sarebbe pronto a tornare a Uomini e donne. Si legge: “L’ex cavaliere è pronto a tornare nel programma dove la sua ex cerca ancora l’uomo giusto. Lui ha dichiarato di averla perdonata. Ora tra i due ricominciare non è più un sogno”. Sì, avete letto bene, oltre al ritorno nello show c’è anche la possibilità di un ritorno proprio con Gemma Galgani.

Già lo scorso anno Giorgio aveva detto che sarebbe tornato volentieri nel programma di Maria. E in una recente intervista proprio al settimanale Nuovo su Gemma ha dichiarato: “Lei è stata una piacevolissima frequentazione. Avrei voluto più tempo a disposizione per stare con lei, così avrei scoperto quello che sarebbe potuto succedere tra noi. Certo che mi ricordo di quel fatidico 4 settembre 2015, quando disse di voler chiudere. Anche se fino alla notte prima mi diceva che voleva uscire insieme a me dal programma. L’ho perdonata, ma non dimentico. Se la rivedrei? Se mi cercasse lei, io non direi di no. Se davvero lo volesse, un uomo lo troverebbe. Il problema è che non credo lascerebbe mai Uomini e Donne per nessun motivo”.

I fan di Giorgio e Gemma sono quindi già pronti a sperare in un loro ritorno di fiamma e che questa volta lascino insieme il programma mano nella mano.