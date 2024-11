Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip e averlo vinto, oggi Alessia Macari ha rivelato di aver fatto una scelta particolare. La showgirl è infatti approdata su OnlyFans in una categoria specifica visto il grande successo che questa parte del corpo ha. Vediamo cosa ha dichiarato.

Lo sbarco su OnlyFans di Alessia Macari ex vincitrice del GF Vip

Vi ricordate di Alessia Macari? Partecipò al Grande Fratello Vip nel 2016 e a sorpresa vinse l’edizione battendo concorrenti decisamente favoriti come Gabriele Rossi e Valeria Marini. Diventata famosa per essere “la Ciciora” nel game show di Paolo Bonolis Avanti un altro, dopo il GF ebbe altri lavori in veste di valletta in programmi come Domenica In.

LEGGI ANCHE: Ilary Blasi avrebbe denunciato Francesco Totti per abbandono di minore

Nel 2018 abbiamo visto la Macari concorrente di Tale e quale show. Poi si è allontanata dalla TV per la nascita della figlia. Ed è tornata nel 2022 come ospite in una puntata de La Pupa e il Secchione.

Parlando della sua vita privata, Alessia è legata dal 2016 al calciatore tedesco Oliver Kragl. I due si sono sposati a maggio del 2019 e sono diventati genitori nel 2022 di una bambina che hanno chiamato Nevaeh.

LEGGI ANCHE: Tutte le informazioni sul programma di Prime Video Red Carpet

Ma oggi parliamo di Alessia Macari per una novità che la riguarda. E a rivelarla è stato Gabriele Parpiglia nel corso di una trasmissione di Studio 100, un’emittente televisiva locale della provincia di Taranto. Qui Parpiglia ha parlato proprio con Alessia per la novità che la riguarda e cioè il suo sbarco su OnlyFans. La showgirl ha spiegato: “L’ho aperto perché qua dicono che diventano miliardari così, quindi voglio vedere se è vero”.

Come si può sentire nel video, Alessia Macari ha aperto il profilo OnlyFans e si è concentrata sulla categoria “piedi”. Il motivo è presto detto: “Tutti mi scrivono sempre di questi piedi. Poi ci sono un sacco di siti dove tagliano proprio le mie foto e zoomano sui miei piedi. E io ho detto ‘fammi fare una cosa intelligente, tutti gli altri ci guadagnano con i miei piedi, fammi aprile un profilo e fammi vedere veramente se si guadagna con le foto dei piedi’”.