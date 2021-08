1 Chi è la nuova tronista di Uomini e Donne?

Molto presto si tornerà in studio per registrare l’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne. Per tale ragione stanno cominciando ad arrivare le prime indiscrezioni sui nuovi volti che vedremo. Per quanto riguarda i tronisti, nelle ultime ore, ha cominciato a farsi largo una voce. Secondo una follower dell’influencer Deianira Marzano si chiamerebbe Joele:

Ciao Deianira. Se vuoi ho un nome del tronista uomo che farà parte del cast 2021/2022. Lo conosco perché è della mia città! Non mi sta molto simpatico e non so come l’abbiano selezionato. Si chiama Joele, anno 1995, abita in provincia di Venezia! È da due mesi che dice che sarà il tronista e in settimana è arrivata la voce in città. È da giugno che ha fatto il provino e ha detto a tutti che era andato come tronista. E sabato ne ha avuto la conferma. Adesso sta girando già video presentazione. Sicura 100%.

Sono trapelate voci, però, anche sulla nuova tronista di Uomini e Donne. In questo caso, però, a diffondere il rumor ci ha pensato un seguace di Amedeo Venza su Instagram. A lui, infatti, nei messaggi diretti del social fotografico è arrivata una segnalazione. Pare che la ragazza si chiamerà Giulietta e approderà negli studi della trasmissione da Catania. Ecco, perciò, le parole esatte:

Si vocifera, a Catania, che una delle troniste si chiama Giulietta ed è di Catania. Ho sentito parlare la cugina di una mia amica e diceva che sua cugina andava a registrare negli studi. E che lei non poteva dire nulla. Questo è il profilo della ragazza.

A Venza, quindi, è stato inviato anche il profilo della presunta nuova tronista. sarà davvero lei? Non possiamo saperlo. Lo sapremo soltanto una volta che inizieranno a diffondersi le anticipazioni ufficiali oppure durante la messa in onda di Uomini e Donne. Nel frattempo, però ricordiamo che in questa stagione dovremmo vedere anche la prima tronista transessuale della storia del programma…