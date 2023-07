NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Luglio 2023

Uomini e donne

Secondo gli ultimi rumor, Isabella e Fabio potrebbero tornare a Uomini e Donne per avere un confronto in studio

Isabella e Fabio tornano a Uomini e Donne?

Come ormai tutti sappiamo, il mese scorso Isabella Ricci e Fabio Mantovani hanno annunciato la fine del loro matrimonio, a un anno esatto dalle nozze. I due si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, e ben presto hanno deciso di lasciare il dating show insieme, dando il via alla loro relazione. Nel maggio del 2022 Isabella e Fabio si sono poi uniti in matrimonio, che tuttavia è giunto al termine poche settimane fa. Proprio la Ricci, nel corso di un’intervista, ha rivelato i retroscena che hanno portato alla separazione, pur non entrando nei dettagli di quanto accaduto. L’ex Dama ha così affermato:

“Stavamo insieme da un anno e due mesi. Il 19 gennaio è cambiato lo scenario improvvisamente. Il grande rispetto che nutro per me stessa, mi ha imposto di procedere nella direzione degli ultimi sei mesi. Non è stata una decisione presa su elementi banali. […] È stato sostanzialmente un inciampo, un errore di valutazione da entrambe le parti. Da parte mia, riconosco di aver commesso l’errore di averlo sopravvalutato. Di avere sopravvalutato le sue parole. Lui, presumibilmente, ha sottovalutato me”.

In queste ore intanto è arrivata una segnalazione che non è passata inosservata e che sta già facendo discutere. Stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, Isabella Ricci e Fabio Mantovani potrebbero tornare a Uomini e Donne per avere un confronto in studio. Come è noto, le registrazioni della prossima edizione del dating show di Maria De Filippi inizieranno ufficialmente a fine agosto, e tra gli ospiti delle prime puntate potrebbero esserci proprio Isabella e Fabio.

I due infatti potrebbero decidere di raccontare al pubblico che li ha sempre seguiti cosa è accaduto in realtà tra loro, e di certo in molti aspettano di scoprire la verità. Che dunque Isabella e Fabio decidano di tornare in studio per questo atteso faccia a faccia? Non resta che attendere per saperne di più.